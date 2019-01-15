Финансовые новости
- |
- 15.01.19
- |
- 18:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Антонов» возобновит производство самолетов «Руслан»
16:24 15.01.2019 |
Государственное предприятие "Антонов" намерено возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, передает ЦТС.
Сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.
"Мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета. И надеемся, что она будет окончательно принята инженерной и конструкторской группой "Антонова", чтобы в этом году начать сборку первого самолета", - отметил Омельченко.
При этом, подчеркнул он, сборка будет осуществляться без использования российских комплектующих.
Ан-124 "Руслан" - тяжелый дальний транспортный самолет разработки ОКБ О. К. Антонова. Первый полет выполнил 24 декабря 1982 года.
В июле прошлого года сообщалось, что "Антонов" и подразделение компании Boeing - компания Aviall, подписали договор об общих условиях по взаимодействию в производстве самолетов "Ан". Согласно документу, американская компания будет закупать и поставлять для "Антонова" широкую номенклатуру комплектующих изделий для серийного самолетов и обеспечивать их послепродажную поддержку.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Когда Украина завершит разработку собственного ПЗРК
|Валютчики успокоились 11 января и не качали курс доллара на межбанке
|Кому поставит подножку генерал Смешко
|Искушение Медведчуком. Когда Лукашенко станет VIP-агитатором Бойко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Проминвестбанк отсудил у ЧАО «АВК» кондитерскую фабрику в Днепре
|Укрзалізниця создаст две дочерние структуры
В обязанности Центра по строительству и ремонту путей войдут строительство, реконструкция, техническое переоснащение и ремонт железнодорожных путей, стрелочных переводов и их составляющих. Также он будет предоставлять инжиниринговые услуги, разрабатывать технологии выполнения работ и эксплуатировать/обслуживать путевые машины.
|«Антонов» возобновит производство самолетов «Руслан»
|НБУ признал недействительной банковскую группу «Альянс»
|Из банка «Богуслав» выведено более 300 млн грн через кредитование связанных лиц
|НБУ включил БИС в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо банка «Кредит Днепр»
Это интересно
|Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет
|SanDisk показала флэшку объёмом 4 ТБ
|Bosch заплатит $131 млн для урегулирования претензий в США по «дизельному скандалу»
|Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС
|Кибершпионы научились обходиться без фишинга
|IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер
|Представлен Redmi Note 7 - первый смартфон самостоятельного бренда Redmi и первая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой