«Антонов» возобновит производство самолетов «Руслан»

Государственное предприятие "Антонов" намерено возобновить сборку тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов первый заместитель генерального директора концерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко, передает ЦТС.

Сборка первого самолета может начаться до конца 2019 года.

"Мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета. И надеемся, что она будет окончательно принята инженерной и конструкторской группой "Антонова", чтобы в этом году начать сборку первого самолета", - отметил Омельченко.

При этом, подчеркнул он, сборка будет осуществляться без использования российских комплектующих.

Ан-124 "Руслан" - тяжелый дальний транспортный самолет разработки ОКБ О. К. Антонова. Первый полет выполнил 24 декабря 1982 года.

В июле прошлого года сообщалось, что "Антонов" и подразделение компании Boeing - компания Aviall, подписали договор об общих условиях по взаимодействию в производстве самолетов "Ан". Согласно документу, американская компания будет закупать и поставлять для "Антонова" широкую номенклатуру комплектующих изделий для серийного самолетов и обеспечивать их послепродажную поддержку.