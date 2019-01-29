Финансовые новости
- |
- 29.01.19
- |
- 10:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Группа «Текстиль-Контакт» инвестирует около 30 млн грн в расширение производства в Одессе
10:40 28.01.2019 |
Группа компаний "Текстиль-Контакт" (ТК-Групп) намерена инвестировать до 30 млн грн в строительство и оснащение оборудованием нового производственного корпуса выпускающей матрасы, одеяла и подушки фабрики "ТК-Домашний текстиль" в Одессе.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, строительство трехэтажного корпуса было начато осенью 2018 года, а завершить его планируется в середине мая текущего года.
"Наращивание мощностей - это не просто расширение производства, а дополнительные 50 рабочих мест, расширение производственной линейки, освоение новых технологий", - цитирует пресс-служба управляющего партнера "ТК-Домашний текстиль" Владимира Марценюка.
"Нам стало мало места для реализации планов компании. Мы не собираемся уступать первенство на рынке. Поэтому, с учетом конкуренции, стараемся развиваться в разных направлениях. Сегодня наша цель - производство", - подчеркивает основатель и собственник "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.
ТК-Групп приобрела неработающий цех с четырьмя сотрудниками в Одессе 4 года назад с целью усиления производственного наполнения "ТК-Домашний текстиль", и затем полностью восстановила и модернизировала его.
В настоящее время "ТК-Домашний текстиль - Одесса" выпускает подушки, матрасы, стеганые одеяла и другую продукцию на десятки миллионов гривень. На фабрике работает 60 человек.
Действующие производственные мощности фабрики размещены более чем на 2000 кв. м, а новое здание позволит увеличить ее территорию на 1750 кв.м. Первый этаж планируется отвести под склады, второй и третий - под дополнительные производственные цеха.
На лето 2019 года намечен монтаж новой технологической линейки. Модернизированная стегальная машина способна увеличить производительность в пять раз. Она будет дополнена режущей машиной, благодаря чему отпадает необходимость в отдельном закройном цехе. Также закуплены окантовочные станки для финишной обработки одеял и матрасов.
По словам А.Соколовского, запуск нового производства практически полностью финансируется за счет собственных средств холдинга.
"Мы планируем трансформировать имеющееся производство, объединив его с новыми машинами. Это даст возможность снизить производственный брак, повысить производительность, облегчить труд людей",- отмечает он.
"Текстиль-Контакт" основан в 1995 году и сегодня представляет холдинг, объединяющий различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды (в том числе военного обмундирования). Подразделения холдинга сотрудничают с партнерами (поставщиками и заказчиками) из разных стран.
Ассортиментный ряд - более 30 тыс. видов тканей из 27 стран мира и 20 тыс. наименований товаров в категориях: фурнитура, пошив одежды, декор и домашний текстиль.
Производство группы компаний - швейная фабрика "ТК-Стиль" (Чернигов); производство по пошиву спецодежды; фабрика по производству изделий домашнего текстиля; производство ниток ТМ "Барва".
Оборот группы в 2017 году составил около 850 млн грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Укусить Москву. Какой гешефт получит Израиль от военного сотрудничества с Украиной
|От завтрашних приобретений госооблигаций нерезидентами будет зависеть ситуация на валютном рынке
|Программа Зе. Как Зеленский слепил бестселлер из всенародного идиотизма
|Евгений Магда: О турне Порошенко с томосом, большой ошибке Тимошенко и игре Авакова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ощадбанк подключил все сервисы SWIFT gpi
|«Нафтогаз» за год сократил импорт газа почти на 20%
|В правительстве запустили процесс возвращения ЗТМК государству
|«Vodafone Украина» c 1 февраля прекратит предоставлять услугу MMS
|Нормативы Нацбанка нарушает уже 21 банк
|Группа «Текстиль-Контакт» инвестирует около 30 млн грн в расширение производства в Одессе
Это интересно
|В Chrome появится встроенная защита от атак drive-by
|Из меню Пуск операционной системы Windows 10 исчезнут живые плитки
|Бывший президент Infiniti Роланд Крюгер перешел в компанию Dyson
|Илон Маск объяснил, почему Starship делается из нержавейки
|«Настоящий Железный человек» продемонстрировал реактивный костюм Daedalus Mark 1, оснащённый силовой установкой в 1000 л.с.
|Только электромобили к 2025 году: Норвегия все ближе к воплощению плана
|Китай заблокировал доступ к поисковику Bing от Microsoft