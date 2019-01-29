Группа «Текстиль-Контакт» инвестирует около 30 млн грн в расширение производства в Одессе

Группа компаний "Текстиль-Контакт" (ТК-Групп) намерена инвестировать до 30 млн грн в строительство и оснащение оборудованием нового производственного корпуса выпускающей матрасы, одеяла и подушки фабрики "ТК-Домашний текстиль" в Одессе.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, строительство трехэтажного корпуса было начато осенью 2018 года, а завершить его планируется в середине мая текущего года.

"Наращивание мощностей - это не просто расширение производства, а дополнительные 50 рабочих мест, расширение производственной линейки, освоение новых технологий", - цитирует пресс-служба управляющего партнера "ТК-Домашний текстиль" Владимира Марценюка.

"Нам стало мало места для реализации планов компании. Мы не собираемся уступать первенство на рынке. Поэтому, с учетом конкуренции, стараемся развиваться в разных направлениях. Сегодня наша цель - производство", - подчеркивает основатель и собственник "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский.

ТК-Групп приобрела неработающий цех с четырьмя сотрудниками в Одессе 4 года назад с целью усиления производственного наполнения "ТК-Домашний текстиль", и затем полностью восстановила и модернизировала его.

В настоящее время "ТК-Домашний текстиль - Одесса" выпускает подушки, матрасы, стеганые одеяла и другую продукцию на десятки миллионов гривень. На фабрике работает 60 человек.

Действующие производственные мощности фабрики размещены более чем на 2000 кв. м, а новое здание позволит увеличить ее территорию на 1750 кв.м. Первый этаж планируется отвести под склады, второй и третий - под дополнительные производственные цеха.

На лето 2019 года намечен монтаж новой технологической линейки. Модернизированная стегальная машина способна увеличить производительность в пять раз. Она будет дополнена режущей машиной, благодаря чему отпадает необходимость в отдельном закройном цехе. Также закуплены окантовочные станки для финишной обработки одеял и матрасов.

По словам А.Соколовского, запуск нового производства практически полностью финансируется за счет собственных средств холдинга.

"Мы планируем трансформировать имеющееся производство, объединив его с новыми машинами. Это даст возможность снизить производственный брак, повысить производительность, облегчить труд людей",- отмечает он.

"Текстиль-Контакт" основан в 1995 году и сегодня представляет холдинг, объединяющий различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды (в том числе военного обмундирования). Подразделения холдинга сотрудничают с партнерами (поставщиками и заказчиками) из разных стран.

Ассортиментный ряд - более 30 тыс. видов тканей из 27 стран мира и 20 тыс. наименований товаров в категориях: фурнитура, пошив одежды, декор и домашний текстиль.

Производство группы компаний - швейная фабрика "ТК-Стиль" (Чернигов); производство по пошиву спецодежды; фабрика по производству изделий домашнего текстиля; производство ниток ТМ "Барва".

Оборот группы в 2017 году составил около 850 млн грн.