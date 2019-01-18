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Николаевский морпорт в 2018г увеличил перевалку на 24%
16:23 18.01.2019 |
Николаевский морской порт в январе-декабре 2018 года увеличил перевалку грузов на 24,09% по сравнению с 2017 годом - до 29,2 млн тонн.
Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины", за указанный период порт увеличил перевалку экспортных грузов на 36,73% - до 22,04 млн тонн, импортных - на 5,96%, до 5,95 млн тонн, каботажных - в 1,69 раза, до 988,46 тыс. тонн. Перевалка транзитных грузов упала в 5,25 раза - до 232,3 тыс. тонн.
Предприятие за 2018 год увеличило перевалку наливных грузов на 6,03% - до 2,98 млн тонн, сухих сыпучих - на 27,92%, до 23,25 млн тонн, тарно-штучных - на 16,74%, до 2,98 млн тонн.
Как сообщалось, Николаевский морпорт в январе-ноябре 2018 года увеличил перевалку грузов на 21,44% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года - до 25,9 млн тонн.
Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом. Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.
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