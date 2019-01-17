Морпорт«Черноморск» в 2018г увеличил перевалку грузов на четверть

Морской порт "Черноморск" (Одесская обл.) в январе-декабре 2018 года увеличил перевалку грузов на 25,02% по сравнению с 2017годом - до 21,54 млн тонн.

Согласно информации ГП "Администрация морских портов Украины", за 2018 год "Черноморск" нарастил перевалку экспортных грузов на 17,32% - до 16,48 млн тонн, импортных - на 76,92%, до 4,202 млн тонн, транзитных - на 0,86%, до 804,3 тыс. тонн, при этом порт перевалил 51,25 тыс. тонн каботажных грузов (рост в 6,7 раза).

Перевалка наливных грузов сократилась на 9,89% - до 1,6 млн тонн, сухих сыпучих грузов возросла на 12,75% - до 14,51 млн тонн, тарно-штучных - в 2,1 раза, до 5,42 млн тонн. Перевалка контейнеров составила 122,6 тыс TEU (42 TEU за прошлый год).

Как сообщалось, объем перевалки в морпорту "Черноморск" в январе-ноябре 2018 года увеличился на 25,07% по сравнению с январем-ноябрем 2017 года - до 19,35 млн тонн.

Порт "Черноморск" - универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать широкий диапазон грузов - наливные, навалочные, генеральные. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн. Годовая проектная мощность порта - свыше 30 млн тонн.

Пропускная способность порта по перевалке контейнеров - 1,15 млн TEU. С 2007 года порт способен обеспечивать одновременный прием трех океанских контейнеровозов вместимостью свыше 5 тыс. TEU, длиной до 300 м.