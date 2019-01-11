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ПУМБ в конце 2018г погасил евробонды на $275 млн
07:37 11.01.2019 |
Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) 31 декабря 2018 года своевременно и в полном объеме осуществил заключительный платеж по еврооблигациям, эмитированным в виде кредитных нот (loan participation notes, LPN) на сумму $275 млн, и погасил их полностью, сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор ПУМБ Игорь Кожевин.
"В последние дни 2018 года ПУМБ выполнил заключительный платеж по своим еврооблигациям и погасил их полностью... ПУМБ планирует и в дальнейшем работать на международных рынках, где уже хорошо себя зарекомендовал как надежный и успешный банк", - сказал И.Кожевин агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.
Как сообщалось, ПУМБ в феврале 2007 года разместил трехлетние LPN на сумму $150 млн по ставке 9,75% годовых. Затем в мае того же года банк доразместил ценные бумаги еще на $125 млн. В декабре 2009 года ПУМБ реструктуризировал LPN, продлив срок погашения на четыре года - до 31 декабря 2014 года - и повысив купонную ставку с 9,75% до 11% годовых с ежеквартальными выплатами. В конце 2014 года банк второй раз реструктуризировал выпуск с частичным погашением и установлением амортизационного графика до декабря 2018 года. При этом, амортизационный механизм погашения ценных бумаг предполагал: 31 декабря 2015 банк погасит $10 млн основной суммы займа (платеж будет разделен между держателями еврооблигаций в соответствии с долями их владения), после чего оставшаяся сумма будет разделена на 10 равных платежей, которые будут осуществляться ежеквартально, начиная с 30 сентября 2016 года до 31 декабря 2018 года. В июне 2017 года ПУМБ впервые среди банков Украины провел публичный выкуп своих еврооблигаций объемом $16 млн по цене 103% номинала.
ПУМБ основан в 1991 году. Владельцем существенного участия банка является Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9%).
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ПУМБ занимал 7-е место (52,1 млрд грн) среди 82 действовавших в стране банков.
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