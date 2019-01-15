Из банка «Богуслав» выведено более 300 млн грн через кредитование связанных лиц

Через кредитование связанных лиц из банка "Богуслав" (Киев) в 2016-2017 гг. было выведено более 300 млн грн, сообщил Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) на веб-сайте.

"Во время процедуры ликвидации банка "Богуслав" выявлено, что в течение 2016-2017 г. банк предоставил кредитные средства компаниям, которые по разным признакам связаны между собой и\или с банком. В частности, установлено, что компании-заемщики не имели собственных денежных поступлений в количестве, достаточном для обслуживания кредитной задолженности, и осуществляли деятельность исключительно за счет полученных кредитных средств", - говорится в сообщении.

Полученные в банке "Богуслав" кредитные средства эти компании перечисляли на счета разных предприятий, открытые в этом и в других банках - на основании хозяйственных сделок, имеющих признаки фиктивности.

Как отмечает ФГВФЛ, анализ финансовой отчетности этих заемщиков указывает на то, что реальные объемы операций по счетам не соответствуют указанным в финансовой и налоговой отчетности; собственные необоротные активы у них отсутствуют или незначительны; оборотные активы преимущественно состоят из дебиторской задолженности; хозяйственная деятельность - убыточна или с минимальной прибылью. В итоге общая сумма задолженности этих заемщиков составила около 304 млн грн - 60% задолженности по всем кредитам, выданным банком.

Общая балансовая стоимость активов банка "Богуслав" на момент утверждения ликвидационной массы составила 623 млн грн, при этом оценочная стоимость активов - 242 млн грн. Общая сумма акцептованных кредиторских требований банка - 228 млн грн, из них погашено 28 млн грн.

Вкладчикам банка по состоянию на 1 декабря 2018 года ФГВФЛ выплатил почти 178 млн грн -97% от суммы обязательств перед ними.

Как сообщалось, Национальный банк Украины 6 ноября 2017 года отнес банк "Богуслав" к категории неплатежеспособных, а 1 декабря того же года ФГВФЛ начал процедуру его ликвидации.

По состоянию на 1 ноября 2017 года владельцами существенного участия в банке "Богуслав" являлись Владимир Романенко (владеет 76,5343% акций) и Наталья Вакуленко (23,4657%).

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2017 года по размеру общих активов банк "Богуслав" занимал 58-е место (747,385 млн грн) среди 88 действовавших в стране банков.