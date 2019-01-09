Асвио банк увеличил уставный капитал на 20%

ПАО "Асвио банк" (Чернигов) увеличило уставный капитал на 60 млн грн, или на 20%, до 360 млн грн.

Государственная регистрация изменений в устав в связи с увеличением уставного капитала состоялась 5 декабря 2018 года, сообщил банк в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Асвио банк (ранее - банк "Приватинвест") основан в 1991 году.

По данным НБУ, на 1 января 2018 года его акционерами являлись Вячеслав Супруненко (60,8044%), Александр Супруненко (28,9612%), Роман Ярошенко (6,5617%), Андрей Заец (3,6473%) и еще 16 физлиц с пакетами от 0,0017% до 0,0002%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2018 года по размеру общих активов (850,639 млн грн) Асвио банк занимал 60-е место среди 82 действовавших в стране банков.