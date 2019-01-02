Финансовые новости
- |
- 02.01.19
- |
- 13:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нехватка капитала Укрэксимбанка равна 10,9 млрд грн, еще 7-ми банков - 8,8 млрд грн - итоги стресс-тестов НБУ
09:59 02.01.2019 |
Национальный банк Украины впервые опубликовал результаты оценки стойкости 24 крупнейших банков по итогам стресс-тестов и уже проведенных ими по требованию НБУ мер капитализации, согласно которым наибольшую (по абсолютной сумме) потребность в покрытии нехватки капитала сейчас испытывает государственный Укрэксимбанк - 10,973 млрд грн.
Согласно обнародованным данным, решить эту проблему банк должен выполнением плана реструктуризации до конца следующего года.
НБУ указывает, что вторая по величине нехватка капитала была установлена у ВТБ Банка, "дочки" одноименного российского государственного банка, однако это финучреждение уже признано неплатежеспособным.
После проведенных банками мер в настоящее время лишь один из них требует прямой докапитализации в первом квартале 2019 года - Мегабанк на 611 млн грн. Этому же финучреждению необходимо путем выполнения плана реструктуризации до конца следующего года покрыть еще 2,266 млрд грн нехватки капитала, что является вторым после Укрэксимбанка показателем.
Помимо того, еще шесть банков должны ликвидировать суммарно 6,5 млрд грн нехватки капитала выполнением планов реструктуризации до 31 декабря 2019 года: "Кредит-Днепр" - 2,078 млрд грн, Ощадбанк - 1,588 млрд грн, Альфа-Банк - 1,051 млрд грн, Банк инвестиций и сбережений - 1,046 млрд грн, Проминвестбанк, подконтрольный российскому государственному ВЭБ, - 599 млн грн и "Пивденный" - 169 млн грн.
НБУ уточняет, что всего по итогам оценки качества активов (asset quality review - AQR) и стресс-тестирования по неблагоприятному сценарию 24 банков, на которые приходится 94% всех активов банковской системы Украины, общая потребность в капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию была оценена в 42,1 млрд грн, а без ВТБ Банка - в 34,7 млрд грн.
С учетом мероприятий, осуществленных банками и верифицированных НБУ, на конец 2018 года эта цифра снизилась до 19,7 млрд грн. Из 13 банков полностью закрыли потребность в капитале по неблагоприятному сценарию четыре банка: ПУМБ, Универсал Банк, банк "Восток" и Сбербанк. Еще три банка более чем на половину выполнили планы реструктуризации: "Пивденный", Альфа-Банк и Ощадбанк, отмечает НБУ.
Он подчеркивает, что у других банков есть время до конца 2019 на полное выполнение планов реструктуризации. В рамках соответствующего плана допускаются меры по улучшению качества кредитного портфеля, реструктуризация кредитов (в том числе в соответствии с законом "О финансовой реструктуризации"), усиление залогов, взыскание залогов по проблемным кредитам, продажа непрофильных активов, оптимизация операционных расходов и прочие меры.
Нацбанк также указывает, что по итогам AQR и экстраполяции на 56 банков, которые не проходили стресс-тесты, у четырех из них была обнаружена потребность в капитале на отчетную дату - начало 2018 года. Два банка к моменту завершения диагностики были уже достаточно капитализированы, а еще два банка - "Глобус" и Мистобанк - нуждались в докапитализации, однако на конец 2018 года уже выполнили необходимые меры.
Как отмечается в сообщении регулятора, он планирует и в дальнейшем осуществлять оценку устойчивости банков и банковского сектора и публиковать ее результаты в разрезе банков. Перечень банков, а также обновленные подходы к стресс-тестированию в 2019 году НБУ намерен обнародовать в январе
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Минимальная зарплата выросла на 450 гривен до 4 173 гривен с января
|Артист Зеленский решил баллотироваться в Президенты
|Смертоносные подарки. Сколько нового вооружения получили ВСУ в 2018 году
|Почему весной украинцы все равно выберут Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ оштрафовал Сбербанк на 94,7 млн гривен за повторное осуществление рисковой деятельности
|Нехватка капитала Укрэксимбанка равна 10,9 млрд грн, еще 7-ми банков - 8,8 млрд грн - итоги стресс-тестов НБУ
|Банки впервые начали раскрывать потребность в капитале
|НБУ в 2019г проведет инспекционную проверку в 51 банке
|АМКУ оштрафовал «Huawei Украина»
|Руководитель «УЗ» о первых итогах аукционов по вагонам: высокая активность, значительный спрос и широкий круг участников
Это интересно
|Honor V20 представлен официально: SoC Kirin 980, 48-мегапиксельная камера, режим ПК и АКБ емкостью 4000 мАч за $435
|Британия откажется от использования оборудования Huawei в сетях экстренной связи
|Xiaomi выпустила лёгкий браузер с функцией экономии трафика для всех желающих
|За год самые богатые в мире люди потеряли более 500 миллиардов долларов
|Смартфон Xiaomi Mi Play вышел в трёх модификациях вместо одной
|LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
|В Японии считают смартфоны виновными в ухудшении зрения учащихся