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Moody's улучшило рейтинги 4 украинских банков вслед за повышением суверенного рейтинга
17:27 27.12.2018 |
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило рейтинги Укрэксимбанка, Ощадбанка, ПриватБанка (все - Киев) и банка "Пивденный" (Одесса) вслед за повышением суверенного рейтинга в национальной и иностранной валютах до "Caa1" с "Caа2".
Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинговые действия также отражают улучшение автономной кредитоспособности банков и ожидания агентства относительно улучшения качества их активов и повышения прибыльности. Кроме того, снижение геополитического риска повысило стабильность банковских депозитов.
Вместе с тем Moody's отмечает, что макроэкономические условия для указанных финучреждений остаются "очень слабыми".
В отношении Укрэксимбанка агентство улучшило базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности (BCA) до "caa1" с "caa2", оценку риска контрагентов банка - до "B3(cr)" с "Caa1(cr)", рейтинг риска контрагентов - до "B3" с "Caa1", рейтинг неприоритетного субординированного долга банка - до "Caa2" с "Caa3", рейтинг старшего необеспеченного долга - до "Caa1" с "Caa2", рейтинг депозитов в инвалюте - до "Caa2" с "Caa3", в нацвалюте - до "Caa1" с "Caa2".
ПриватБанку повышена базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности до "caa1" с "caa3", оценка риска контрагентов банка - до "B3(cr)" с "Caa1(cr)", рейтинг риска контрагентов - до "B3" с "Caa1", рейтинг депозитов в инвалюте - до "Caa2" с "Caa3", в нацвалюте - до "Caa1" с "Caa2".
Ощадбанку базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности повышена до "caa1" с "caa2", оценка риска контрагентов банка - до "B3(cr)" с "Caa1(cr)", рейтинг риска контрагентов - до "B3" с "Caa1", национальный рейтинг риска контрагентов - до "Baa1.ua" с "Baa3.ua", рейтинг старшего необеспеченного долга - до "Caa1" с "Caa2", национальный рейтинг старшего необеспеченного долга - до "Ba1.ua" с "B1.ua", рейтинг депозитов в инвалюте - до "Caa2" с "Caa3" и в нацвалюте - до "Caa1" с "Caa2", национальный рейтинг депозитов - до "Ba1.ua" с "B1.ua".
В отношении банка "Пивденный": базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности повышена до "caa1" с "caa2", оценка риска контрагентов банка - до "B3(cr)" с "Caa1(cr)", рейтинг риска контрагентов - до "B3" с "Caa1", национальный рейтинг риска контрагентов - до "Baa1.ua" с "Baa3.ua", рейтинг депозитов в инвалюте - до "Caa2" с "Caa3" и в нацвалюте - до "Caa1" с "Caa2", национальный рейтинг депозитов - до "Ba2.ua" с "B1.ua".
Прогноз по рейтингам пересмотрен на "стабильный" с "положительного".
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В РУБРИКЕ
|Moody's улучшило рейтинги 4 украинских банков вслед за повышением суверенного рейтинга
Как сообщается в пресс-релизе агентства, рейтинговые действия также отражают улучшение автономной кредитоспособности банков и ожидания агентства относительно улучшения качества их активов и повышения прибыльности. Кроме того, снижение геополитического риска повысило стабильность банковских депозитов.
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