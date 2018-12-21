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Задержаны сотрудники Укргаздобычи за взятку в 17 млн грн
07:57 21.12.2018 |
Правоохранители задержали начальника механико-энергетического департамента АО "Укргазвыдобування" (УГВ) Владимира Микитина и директора по подготовке и транспортировке газа УГВ Александра Гордиенко, которые наладили схему получения отката за госзаказ.
"Сегодня задержаны двое должностных лиц "Укргазвыдобування", которые наладили схему получения 10% отката за госзаказ", - сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.
По словам генпрокурора, по данным следствия, за сентябрь-декабрь начальник механико-энергетического департамента "Укргазвыдобування" Владимир Микитин и директор по подготовке и транспортировке газа Александр Гордиенко получили 16 млн 840 тыс. грн.
"При получении очередного транша в 9 млн грн злоумышленники задержаны. Попытка выбросить в окно кучи денег не повлияет на ход следствия. Подаренный чиновнику Ленд Крузер (автомобиль Toyota Land Cruiser - ИФ) тоже учтем", - добавил он.
Он отметил, что дело реализовано Службой безопасности Украины, Генеральной прокуратурой и Специализированной антикоррупционной прокуратурой в сотрудничестве с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.
Как сообщается на сайте АО "Укргазвыдобування", утром 20 декабря в офисе компании осуществляются обыски органами прокуратуры. Также накануне вечером, 19 декабря, обыски прошли у нескольких руководителей производственных направлений УГВ, что в дальнейшем и привело к обыскам в офисе компании.
"Со своей стороны "Укргазвыдобування" сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию. В случае выяснения вины сотрудников, к ним будут применены соответствующие меры", - сказано в сообщении на сайте компании.
В УГВ подчеркнули, что каждый работник компании в своей работе с партнерами должен неукоснительно соблюдать указанные корпоративные ценности, а "коррупция и двойные стандарты неприемлемы в любом виде".
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