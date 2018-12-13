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Банки «Кредит Днепр», «Конкорд», «Глобус» и Мегабанк выбыли из числа уполномоченных на осуществление бюджетных выплат
09:44 13.12.2018 |
Министерство финансов Украины исключило Мегабанк, банки "Кредит Днепр", "Конкорд" и "Глобус" (все - Киев) из числа уполномоченных на выплату пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Как сообщается на сайте ведомства, соответствующее решение приняла конкурсная комиссия при Минфине после изучения ежеквартальной отчетности уполномоченных банков во время внеочередного заседания 10 декабря 2018 года.
Таким образом, в перечне уполномоченных банков осталось 39 кредитных учреждений: Укрэксимбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк, ОТП Банк, Банк Альянс, "Львов", Инудстриалбанк, МТБ Банк, "Пивденный", Полтава-банк, ПУМБ, Восточно-украинский банк "Грант", Скай Банк, Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Универсал Банк, АКБ "Радабанк", Банк Восток, Банк инвестиций и сбережений, Мотор-банк, Акордбанк, Кристалбанк, "Сич", "Клиринговый дом", Метабанк, МИБ, Поликомбанк, Правекс Банк, ТАСкомбанк и Укрбудинвестбанк.
Помимо этого Минфин сообщил, что планируемый 10 декабря конкурс на отбор новых банков не состоялся, поскольку только один претендент подал в установленные сроки конкурсную документацию.
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