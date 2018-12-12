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Альфа-Банк (Украина) досрочно разместил облигации серии S на 300 млн грн
14:59 11.12.2018 |
Альфа-Банк (Украина) досрочно завершил размещение пятилетних гривневых облигаций серии S в полном объеме на сумму 300 млн грн и ставкой купона в первый год обращения 14% годовых, а с 30 ноября они доступны для торгов на вторичном рынке, отмечается в сообщении на сайте банке.
"Эффективная доходность размещения бумаг была не менее 18%", - уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе финучреждения.
Дата окончания погашения облигаций, по которым предусмотрена годовая оферта, - 26 июня 2023 года. Выплата купона осуществляется ежеквартально.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 6 декабря присвоило этим облигациям долгосрочный кредитный рейтинг "B-", соответствующий страновому уровню и кредитный рейтинг по национальной шкале "AA (ukr)".
Альфа-Банк (до января 2001 года - Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году. Акционерами финучреждения являются ABH Ukraine Limited (Кипр, владеет 90,1% акций) и международный инвестиционный фонд MSP Stiftung(Лихтенштейн, 9,9%).
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов Альфа-Банк занимал 7-е место (47,375 млрд грн) среди 84 действовавших финучреждений.
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