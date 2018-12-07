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ММК им. Ильича за 11 мес. нарастил выпуск проката на 4,6%
07:36 07.12.2018 |
Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК, Донецкая обл.) в январе-ноябре 2018 года нарастил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2,642 млн тонн.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, производство стали за указанный период возросло на 4,8% - до 2,947 млн тонн, чугуна - на 9,3%, до 4,080 млн. тонн.
В ноябре ММК произвел 237 тыс. тонн общего проката, 255 тыс. тонн стали, 364 тыс. тонн чугуна.
Как сообщалось в отчете материнской компании Metinvest B.V. о результатах операционной деятельности ММК им. Ильича за третий квартал и девяти месяцев 2018 года, в третьем квартале снижение выпуска чугуна произошло, в частности, вследствие остановки на ремонт ДП-5 на 35 суток.
ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.
ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".
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