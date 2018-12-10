«Азовсталь» за 11 мес. нарастила выпуск проката на 0,8%

Металлургический комбинат "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) в январе-ноябре 2018 года нарастил производство общего проката, по оперативным данным, на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 3,530 млн тонн.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, выплавка стали снизилась на 5,6% - до 3,724 млн тонн, чугуна - на 1,7%, до 3,407 млн тонн.

Согласно оперативным данным, в ноябре "Азовсталь" выпустила 256 тыс. тонн общего проката, 300 тыс. тонн стали, 258 тыс. тонн чугуна.

Как сообщалось в отчете "Метинвеста" по результатам финансовой деятельности за первое полугодие текущего года, на "Азовстали" продолжается строительство установок вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) на доменных печах для снижения потребления природного газа: печи №№2, 4 уже работают с ПУТ, строительство установки к ДП-3 продолжается. Ее запуск в эксплуатацию отложен до первого квартала 2019 года из-за согласования с графиком капремонта агрегата. Капремонт ДП-3 предусматривает повышение ее мощности до 1,3-1,6 млн тонн с 0,5-0,8 млн тонн в год при снижении себестоимости продукции за счет сокращения потребления кокса и коксовой мелочи.

"Азовсталь" в 2017 году увеличила производство общего проката на 14,2% по сравнению с 2016 годом - до 3,8 млн тонн, стали - на 15,1%, до 4,265 млн тонн, чугуна - на 18,9%, до 3,777 млн тонн.

Предприятие входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".