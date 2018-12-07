Аэропорт «Львов» за 11 мес. увеличил пассажиропоток на 47%

Международный аэропорт "Львов" им.Данила Галицкого в январе-ноябре 2018 года увеличил пассажиропоток на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,468 млн человек, сообщается на официальной странице аэропорта в Facebook.

При этом количество рейсов в январе-ноябре возросло на 28,3% - до 14,148 тыс. (11 тыс.).

По результатам деятельности аэропорта в ноябре-2018 авиаперевозками воспользовалось 124,9 тыс. пассажиров (109,1 тыс. международных, 15,8 тыс. внутренних), что на 57,1% больше, чем в ноябре-2017 (79,5 тыс.).

Количество совершенных в ноябре рейсов достигло 1,235 тыс. (1,035 тыс. международных, 200 внутренних), что на 31,4% больше, чем в ноябре прошлого года (940 тыс.).

Как сообщалось, аэропорт "Львов" им.Даниила Галицкого в январе-октябре 2018 года увеличил пассажиропоток на 46,3% - до 1,343 млн человек.

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города.

Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.

Основными направлениями международного сообщения, обслуживаемыми аэропортом, являются: Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас.