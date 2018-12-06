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ДМЗ за 11 мес. незначительно сократил выпуск проката
07:55 06.12.2018 |
Днепровский металлургический завод (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), проданный в начале марта структурам DCH бизнесмена Александра Ярославского, в январе-ноябре 2018 года сократил производство проката, по оперативным данным, на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 708 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за указанный период завод снизил выплавку стали на 1,5% - до 828 тыс. тонн, чугуна - на 15,4%, до 800 тыс. тонн.
В ноябре метзавод произвел 65 тыс. тонн проката, 72 тыс. тонн стали, 69 тыс. тонн чугуна, тогда как в предыдущем месяце - 82 тыс. тонн проката, 90 тыс. тонн стали, 89 тыс. тонн чугуна.
Ранее на предприятии поясняли, что снижение производства в июне-июле было обусловлено капитальным ремонтом с модернизацией доменной печи №3, который завершился в начале августа.
Как сообщается в официальной информации завода, ДМЗ проводит открытый конкурсный отбор на право детального обследования и оценки технического состояния несущих конструкций доменной печи №2 и разработку проектной документации на временные опорные конструкции.
Срок выполнения работ - первый квартал 2019 года. Срок подачи заявок на участие в конкурсе - до 8 декабря текущего года.
Кроме того, открыт тендер на технологические расчеты и опытные спекания агломерационной шихты. Срок выполнения работ- первый квартал 2019 года. Срок подачи заявок - до 8 декабря 2018 года.
Как сообщалось, "Евраз-ДМЗ" в 2017 году сократил выплавку стали на 13,2% по сравнению с 2016 годом - до 918 тыс. тонн, проката - на 11,7%, до 785 тыс. тонн, в том числе сократил производство полуфабрикатов - на 8,4%, до 508 тыс. тонн, готового проката - на 17,2%, до 277 тыс. тонн. При этом предприятие снизило выплавку чугуна на 4,6% - до 1,019 млн тонн, значительно нарастив выплавку товарного чугуна - на 99,6%, до 174 тыс. тонн.
ДМЗ специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. К нему в 2011 году был присоединен "Днепрококс".
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