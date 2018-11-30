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«Метинвест» может перенаправить грузы в черноморские порты при осложнении их транспортировки через Керченский пролив
10:17 30.11.2018 |
"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, рассмотрит возможность перенаправления отгружаемой продукции в черноморские порты в случае осложнений с доставкой грузов потребителям через Керченский пролив, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.
"26 и 27 ноября два судна, перевозящие грузы группы в страны ЕС, прошли через Керченский пролив. В случае возникновения задержек при прохождении пролива у группы есть возможность перенаправить логистические потоки в черноморские порты. При этом "Метинвест" понесет дополнительные затраты в связи с оплатой услуг железной дороги, но сэкономит на фрахте за счет укрупнения судовых партий", - констатировали в пресс-службе.
Как сообщалось, грузовое судно "ATA", следовавшее в Мариупольский морской порт, из-за длительного ожидания прохода Керчь-Еникальского канала отказалось следовать в пункт конечного назначения и отправилось обратно, сообщило ГП "Мариупольский морской торговый порт". По его данным, по состоянию на 11:00 четверга прохождения Керчь-Еникальского канала ожидали еще 12 судов, направляющихся в Мариупольский морпорт, а также семь судов, следующих из морпорта.
Госпредприятие также уточнило, что три судна, находящиеся сейчас в морпорту, уже загружены, но не выходят в море из-за сильного ветра, погодные условия в канале еще более неблагоприятные.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в среду вечером заявил, что Российская Федерация продолжает препятствовать работе украинских портов Мариуполя и Бердянска в Азовском море, фактически заблокировав 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове.
ММК и "Азовсталь" ранее через Мариупольский морской торговый порт (ММТП) получали около 30% сырья (уголь, ЖРК, аглоруда) и отгружали около 60% металлопродукции.
"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.
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