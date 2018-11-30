Конкурс по «Центрэнерго» и другие процессы приватизации будут продолжены во время военного положения – ФГИ

Конкурс по продаже 78,289% "Центрэнерго", как и намечено, должен состояться 13 декабря, все аукционы по продаже объектов малой приватизации в системе "ProZorro.Продажи" также состоятся согласно с объявленными датами, заявил и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

"Введение военного положения никак не отразится на процессах (процедуре) приватизации как большой, так и малой, в то же время инвестор будет учитывать соответствующий факт", - написал он на своей странице в сети Facebook.

По словам В.Трубарова, в настоящее время идет прием заявок на конкурс по "Центрэнерго", после чего компании-претенденты должны внести гарантийный взнос. "И только после этого можем говорить о количестве участников конкурса и их именах", - отметил он.

Как сообщалось, Верховная Рада утвердила указ президента о введении в Украине военного положения до 14:00 26 декабря с предостережением, что он вводится в 10 из 24 областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем.

