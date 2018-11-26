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Nestle выкупила все акции львовской фабрики Свиточ
12:24 26.11.2018 |
Швейцарская корпорация Nestle, владеющая 96,7% акций львовской кондитерской фабрики Свиточ, принудительно выкупила остаток акций фабрики по цене 3,93 тыс. грн за ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении Свиточа в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, цена за акцию была определена консалтинговым агентством БДО Консалтинг.
Nestlé начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства. В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО Львовская кондитерская фабрика Свиточ. В мае 2003 года в Киеве основано ООО Нестле Украина. В конце 2003 года Nestle S.A. приобрела 100% акций предприятия Волыньхолдинг (ТМ «Торчин»). В 2010 году Nestlé S.A. приобрела ООО Техноком, производителя продуктов быстрого приготовления под ТМ Мивина. В 2012 году в Львове был создан Nestlé Business Service (NBS Lviv), что является одним из пяти сервисных центров Nestlé в мире и предоставляет услуги по поддержке подразделений компании Nestle на более чем 30 рынках Восточной и Западной Европы.
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В РУБРИКЕ
|Nestle выкупила все акции львовской фабрики Свиточ
Швейцарская корпорация Nestle, владеющая 96,7% акций львовской кондитерской фабрики Свиточ, принудительно выкупила остаток акций фабрики по цене 3,93 тыс. грн за ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении Свиточа в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
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