На украинский фондовый рынок заведены еврооблигации Укрэксимбанка

Первым иностранным эмитентом, который получил доступ на украинский рынок по упрощенной процедуре, стала компания Biz Finance Plc, которая используется Укрэксимбанком для размещения еврооблигаций на зарубежном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Нацдепозитария.

Компания Dragon Capital подала запрос НДУ, относительно предоставления в НКЦБФР заявления о допуске к обращению на территории Украины ценных бумаг иностранного эмитента, а именно еврооблигаций Biz Finance Plc с купонной ставкой 16,5% и с объемом эмиссии 4,051 млрд грн, размещенных на Ирландской фондовой бирже.

«В первый раз всю процедуру мы проходили с августа по ноябрь, активно сотрудничая с Dragon Capital, которая подала заявку, и НКЦБФР. Поскольку это делалось впервые, нам с регулятором необходимо было отработать конкретные механизмы практической реализации положения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины», - объясняет ситуацию член правления НДУ Андрей Порада.

Руководитель депозитарного отдела Dragon Capital Виолетта Заяц надеется, что допуск корпоративных еврооблигаций на украинский фондовый рынок будет иметь положительный эффект.