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На украинский фондовый рынок заведены еврооблигации Укрэксимбанка
08:47 23.11.2018 |
Первым иностранным эмитентом, который получил доступ на украинский рынок по упрощенной процедуре, стала компания Biz Finance Plc, которая используется Укрэксимбанком для размещения еврооблигаций на зарубежном рынке.
Об этом сообщает пресс-служба Нацдепозитария.
Компания Dragon Capital подала запрос НДУ, относительно предоставления в НКЦБФР заявления о допуске к обращению на территории Украины ценных бумаг иностранного эмитента, а именно еврооблигаций Biz Finance Plc с купонной ставкой 16,5% и с объемом эмиссии 4,051 млрд грн, размещенных на Ирландской фондовой бирже.
«В первый раз всю процедуру мы проходили с августа по ноябрь, активно сотрудничая с Dragon Capital, которая подала заявку, и НКЦБФР. Поскольку это делалось впервые, нам с регулятором необходимо было отработать конкретные механизмы практической реализации положения о допуске ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Украины», - объясняет ситуацию член правления НДУ Андрей Порада.
Руководитель депозитарного отдела Dragon Capital Виолетта Заяц надеется, что допуск корпоративных еврооблигаций на украинский фондовый рынок будет иметь положительный эффект.
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