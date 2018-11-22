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«Богдан» разработал и изготовил первый украинский электрогрузовик
13:46 22.11.2018 |
Входящая в корпорацию "Богдан" автомобильная компания "Богдан Моторс" (Киев) разработала и изготовила первый украинский электрогрузовик.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.
"Автомобильная корпорация "Богдан Моторс" совместно с Banke Electromotive в рекордные сроки разработал и изготовил грузовик с превосходными характеристиками: запас хода - 220 км, заряд - до 80% за 30 мин, с наименьшим радиусом разворота автомобиля такого класса в мире, что особенно оценят водители в городах", - написал он.
В свою очередь в сообщении Министерства инфраструктуры говорится, что в этом году начнется серийный выпуск указанного автомобиля в рамках масштабного контракта с европейской компанией.
Электромашина имеет запас хода без подзарядки 220 км и скорость 80 км/ч.
Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году входящая в корпорацию "Богдан" автомобильная компания "Богдан Моторс" увеличила убыток в 2,3 раза до 635,078 млн гривен по сравнению с 2016 годом.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом корпорация "Богдан" увеличила производство автобусов на 41%, или на 32 единицы до 110 автобусов.
Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года 20 предприятиями-производителями и реализаторами автомобильной и автобусной техники.
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