Финансовые новости
- |
- 21.11.18
- |
- 16:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Группа «Приват» подала 24 иска, чтобы запретить АМКУ проводить расследование в отношении его сети
10:51 21.11.2018 |
Десять компаний, управляющих АЗС группы «Приват», подали в общей сложности 24 иска против Антимонопольного комитета с идентичными требованиями - признать недействительными предварительные выводы в рамках расследования о нарушении антиконкурентного законодательства. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.
Иски с идентичными требованиями направлялись в семь разных судов в Киеве, Николаеве, Ривном, Луцке, Хмельнике и Херсоне. Первых из них подан в начале сентябре от компании «Порто Ленд», последний - в Окружной административный суд Киева от ПАО «Укрнафта» 19 ноября.
По одному из этих 24 судебных производств Окружной административный суд удовлетворил ходатайство ООО «Болонья Компани» и запретил АМКУ проводить любые процессуальные действия в рамках своего расследования до завершения рассмотрения дела.
Напомним, 13 ноября глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев обвинил группу «Приват» в попытках блокировать и затянуть расследование по факту совершения ими согласованных антиконкурентных действий.
Тогда он впервые сообщил, что по одному из исков компаний «Привата» Административного суда Киева уже запретил комитету принимать решение относительно рассмотрения дела по сути.
Глава комитета отдельное внимание уделил ПАО «Укрнафта», которая тоже подала аналогичный с остальными компаниями «Привата» иск. Спустя неделю, 20 ноября, «Укрнафта» потребовала от Терентьева опровергнуть свои заявления. Компанию возмутили слова главы комитета, что «в Днепропетровской области степень концентрации (ответчиков по делу. - ek) доходит до 70-80%. Фактически они на протяжении последних 10 лет реализовывали антиконкурентную согласованную политику относительно установления одинаковых цен, одинаковых условий реализации, в связи с чем в сентябре 2016 года и было начато рассмотрение данного дела».
Как сообщал enkorr, 13 июля 2018 г. АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках этого расследования, согласно которым операторов 1625 АЗС группы «Приват» предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий. Им может грозить штраф до 10% от оборота за 2017 г.
Предварительные выводы в июле были направлены компаниям-ответчикам. Ожидалось, что окончательное решение будет вынесено до декабря 2018 г.
Справка enkorr
На сегодня розничная сеть «Привата» состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.
Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ «Укртатнафта».
Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в полгода. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого говорит то, что проводимая «Приватом» массовая ротация юрлиц - трудоемкий и капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.
Перечень компаний, обратившихся в суд против АМКУ.
|
Компания
|
№ дела
|
Решение суда
|
Дата принятия решений
|
Название суда
|
1
|
640/18799/18
|
отказал в рассмотрении
|
19.11.2018
|
Окружной админсуд Киева
|
2
|
Баэр Групп
|
910/14580/18
|
отказал в рассмотрении
|
05.11.2018
|
Окружной админсуд Киева
|
3
|
Стратегия Смарт Люкс
|
826/16775/18
|
принял к рассмотрению
|
07.11.2018
|
Окружной админсуд Киева
|
4
|
Болонья Компани
|
826/16754/18
|
удовлетворил ходатайство
|
08.11.2018
|
Окружной админсуд Киева
|
5
|
Стратегия Смарт Люкс
|
910/13772/18
|
принял к рассмотрению
|
05.11.2018
|
Хозяйственный суд Киева
|
6
|
Порто Ленд
|
910/14577/18
|
отказал в рассмотрении
|
05.11.2018
|
Хозяйственный суд Киева
|
7
|
Актив Стиль
|
910/14578/18
|
отказал в рассмотрении
|
05.11.2018
|
Хозяйственный суд Киева
|
8
|
Дисетерс
|
540/2029/18
|
отказал в рассмотрении
|
30.10.2018
|
Херсонский окружной административный суд
|
9
|
Стратегия Смарт Люкс
|
910/13772/18
|
отказал в рассмотрении
|
22.10.2018
|
Хозяйственный суд Киева
|
10
|
Болонья Компани
|
910/13761/18
|
принял к рассмотрению
|
18.10.2018
|
Хозяйственный суд Киева
|
11
|
Стратегия Смарт Люкс
|
826/16775/18
|
отказал в рассмотрении
|
17.10.2018
|
Окружной админсуд Киева
|
12
|
Дисетерс
|
540/2067/18
|
отказал в рассмотрении
|
09.10.2018
|
Херсонский окружной административный суд
|
13
|
Дисетерс
|
540/2069/18
|
отказал в рассмотрении
|
05.10.2018
|
Херсонский окружной административный суд
|
14
|
Дисетерс
|
540/2068/18
|
отказал в рассмотрении
|
05.10.2018
|
Херсонский окружной административный суд
|
15
|
Дисетерс
|
540/2029/18
|
отказал в рассмотрении
|
05.10.2018
|
Херсонский окружной административный суд
|
16
|
Касео Союз
|
2240/3240/18
|
отказал в рассмотрении
|
02.10.2018
|
Хмельницкий окружной административный суд
|
17
|
Касео Союз
|
2240/3204/18
|
отказал в рассмотрении
|
28.09.2018
|
Хмельницкий окружной административный суд
|
18
|
Энсис
|
1440/2293/18
|
отказал в рассмотрении
|
21.09.2018
|
Николаевский окружной административный суд
|
19
|
Энсис
|
1440/2305/18
|
отказал в рассмотрении
|
21.09.2018
|
Николаевский окружной административный суд
|
20
|
Малан Плюс
|
0340/1881/18
|
отказал в рассмотрении
|
20.09.2018
|
Волынский окружной административный суд
|
21
|
Порто Ленд
|
1740/2348/18
|
отказал в рассмотрении
|
17.09.2018
|
Ривненский окружной административный суд
|
22
|
Энсис
|
1440/2220/18
|
отказал в рассмотрении
|
17.09.2018
|
Николаевский окружной административный суд
|
23
|
Порто Ленд
|
1740/2307/18
|
отказал в рассмотрении
|
11.09.2018
|
Ривненский окружной административный суд
|
24
|
Порто Ленд
|
1740/2291/18
|
отказал в рассмотрении
|
06.09.2018
|
Ривненский окружной административный суд
|
|
creditup.com.ua
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Старые и новые правые. Как Тягнибок сделал из Билецкого раскольника
|Президентом Интерпола избран южнокореец Ким Чон Ян
|Активная торговля на межбанке завершилась 20 ноября мизерным ростом курса доллара
|Голубые мечты Путина. Что означает запуск «Турецкого потока»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ferrexpo за 10 мес. нарастила выпуск окатышей на 1,8%
|Первую украинскую ветротурбину мощностью 5 МВт установят на горе Карачун
|Группа «Приват» подала 24 иска, чтобы запретить АМКУ проводить расследование в отношении его сети
|Мариупольский морпорт в 2019г планирует увеличить грузооборот с итальянским Porto Nogaro более чем в 2 раза
|АМКУ оштрафовал Курченко на 15 млн грн
|Морпорт «Южный» в январе-октябре сократил грузоперевалку на 2,17%
Это интересно
|Глава Nissan Motor Карлос Гон арестован в Японии за финансовых махинаций
|Специалисты взломали iPhone X с помощью уязвимости в Safari
|Новый iPad Pro ужасающе легко переломить пополам
|Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях
|Приняты новые определения килограмма, ампера, кельвина и моля
|Топ-5 проблем виртуальной реальности
|Мобильные VPN-приложения представляют угрозу приватности