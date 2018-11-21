Группа «Приват» подала 24 иска, чтобы запретить АМКУ проводить расследование в отношении его сети

Десять компаний, управляющих АЗС группы «Приват», подали в общей сложности 24 иска против Антимонопольного комитета с идентичными требованиями - признать недействительными предварительные выводы в рамках расследования о нарушении антиконкурентного законодательства. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.

Иски с идентичными требованиями направлялись в семь разных судов в Киеве, Николаеве, Ривном, Луцке, Хмельнике и Херсоне. Первых из них подан в начале сентябре от компании «Порто Ленд», последний - в Окружной административный суд Киева от ПАО «Укрнафта» 19 ноября.

По одному из этих 24 судебных производств Окружной административный суд удовлетворил ходатайство ООО «Болонья Компани» и запретил АМКУ проводить любые процессуальные действия в рамках своего расследования до завершения рассмотрения дела.

Напомним, 13 ноября глава Антимонопольного комитета Юрий Терентьев обвинил группу «Приват» в попытках блокировать и затянуть расследование по факту совершения ими согласованных антиконкурентных действий.

Тогда он впервые сообщил, что по одному из исков компаний «Привата» Административного суда Киева уже запретил комитету принимать решение относительно рассмотрения дела по сути.

Глава комитета отдельное внимание уделил ПАО «Укрнафта», которая тоже подала аналогичный с остальными компаниями «Привата» иск. Спустя неделю, 20 ноября, «Укрнафта» потребовала от Терентьева опровергнуть свои заявления. Компанию возмутили слова главы комитета, что «в Днепропетровской области степень концентрации (ответчиков по делу. - ek) доходит до 70-80%. Фактически они на протяжении последних 10 лет реализовывали антиконкурентную согласованную политику относительно установления одинаковых цен, одинаковых условий реализации, в связи с чем в сентябре 2016 года и было начато рассмотрение данного дела».

Как сообщал enkorr, 13 июля 2018 г. АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках этого расследования, согласно которым операторов 1625 АЗС группы «Приват» предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий. Им может грозить штраф до 10% от оборота за 2017 г.

Предварительные выводы в июле были направлены компаниям-ответчикам. Ожидалось, что окончательное решение будет вынесено до декабря 2018 г.

Справка enkorr

На сегодня розничная сеть «Привата» состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ «Укртатнафта».

Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в полгода. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого говорит то, что проводимая «Приватом» массовая ротация юрлиц - трудоемкий и капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.

Перечень компаний, обратившихся в суд против АМКУ.