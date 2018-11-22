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«Vodafone Украина» в III кв. сократила чистую прибыль на 24,4%
07:38 22.11.2018 |
Компания "Vodafone Украина" (ПрАО "ВФ Украина") по итогам июля-сентября 2018 года получила 393 млн грн чистой прибыли, что на 24,4% ниже показателя за июль-сентябрь-2017.
Согласно пресс-релизу украинского оператора во вторник, сокращение чистой прибыли объясняется увеличением затрат на амортизацию вследствие активного разворачивания сетей 4G и 3G.
Выручка компании за третий квартал увеличилась на 12,6% - до 3,3 млрд грн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по сравнению со вторым кварталом 2018 года рост выручки составил 6,5%.
Как сообщается в отчете материнской компании "Мобильные Телесистемы" (Россия), увеличение выручки в Украине произошло благодаря росту потребления данных за счет увеличения количества пользователей интернета и их миграции в тарифные планы Voice & Data.
"Развертывание сети в Украине несколько опередило план по всем технологиям. К концу третьего квартала 2018 года покрытие 3G достигло 83%, а охват 4G - 39% населения", - отмечается в отчете материнской компании "МТС".
"Vodafone Украина" указывает, что показатель OIBDA в третьем квартале этого года вырос на 49,4% к аналогичном периоду прошлого года - до 1,8 млрд грн, а маржа OIBDA увеличилась на 13,9 процентных пункта - до 54,9%.
Абонентская база "Vodafone Украина" в отчетном периоде уменьшилась на 4,3% - до 19,9 млн абонентов, что обусловлено недоступностью услуг связи на некоторых территориях страны.
Компания добавляет, что на конец сентября 2018 года количество 4G пользователей возросло на 75,3%, не уточняя абсолютного показателя, а 4G сеть покрывает почти 40% населения страны.
Согласно пресс-релизу, инвестиции в сетевую инфраструктуру составили более 1 млрд грн за отчетный период и 20 млрд грн - с момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета.
Как сообщалось, доход "Vodafone Украина" по итогам апреля-июня 2018 года составил 3,1 млрд грн, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года, чистая прибыль возросла на 3,2% - до 0,5 млрд грн.
"Vodafone Украина" - второй по величине оператор мобильной связи в Украине, на 99% принадлежит Prelludium B.V. (Нидерланды), является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.
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