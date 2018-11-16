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Дочка Нафтогаза построит солнечную электростанцию под Харьковом
14:12 16.11.2018 |
Укргаздобыча объявила тендер на строительство солнечной электростанции (СЭС) в деревне Андреевка Харьковской области, где расположен Шебелинский газоперерабатывающий завод. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные в системе ProZorro.
Планируемая мощность станции - 3,078 МВт. Согласно планам госкомпании, ее строительство должно закончиться до конца 2019 года.
Напомним, в 2018 году свою первую СЭС запустила другая дочерняя компания НАК Нафтогаз Украины - Укртрансгаз в Киевской области.
Укргаздобыча принадлежит НАК Нафтогаз Украины. Основные направления деятельности: добыча природного газа, газоконденсата и нефти. Компания - крупнейший добытчик природного газа в Украине, обеспечивает свыше 70% всей его добычи. В ее состав входит Шебелинский газоперерабатывающий завод, предприятия по производству СУГ и сеть из 19 АЗС в Харьковской обл.
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