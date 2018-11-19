Корпорация «Богдан» досрочно выполнила ГОЗ на 2018г на поставку ВСУ санитарных «Богдан 2251»

Корпорация " Богдан " обеспечила досрочное выполнение контракта на изготовление и поставку армии в 2018 году в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) санитарных автомобилей повышенной проходимости "Богдан 2251", сообщила пресс-служба корпорации.





Согласно сообщению на ее сайте, на днях военным была отправлена финальная в этом году партия автотехники: "Корпорация досрочно выполнила заказ Министерства обороны на текущий год", - отмечает пресс-служба.

Объем заказа по ГОЗ, а также объем поставленной партии в корпорации "Богдан" не озвучивают.

Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе корпорации лишь уточнили, что в рамках заключенного в 2018 году контракта в армию в рамках ГОЗ поставлялись уже конструкционно-обновленные, доработанные в сотрудничестве с военными медиками по заказу Минобороны и получившие более десятка усовершенствований с учетом опыта эксплуатации эвакуационной автотехники на передовой санитарные "Богданы".

Среди доработок, в том числе: обновленный, более комфортный интерьер медицинского отделения авто; усиление защиты передней части автомобиля; оснащение дополнительными "мигалками"; обеспечение функций деблокировки дверей авто при движении со скоростью менее 20 км/ч; установка новых механизмов фиксации носилок для медоборудования стандарта НАТО.

Санитарные "Богдан-2251" повышенной проходимости на шасси GreatWall Wingle 5 созданы с учетом современных требований и передового опыта оказания доврачебной помощи военнослужащим. Каждый автомобиль позволяет транспортировать до семи раненых. Разработчиком и производителем "Богдан-2251", который призван заменить в украинской армии морально и технически устаревшие УАЗ-3962 российского производства, выступает "дочка" АО "АК "Богдан Моторс" – "АСЗ №2" (Черкассы).

Согласно ранее озвученным корпорацией данным, Минобороны в 2017 году заказало у корпорации "Богдан" 100 санитарных автомобилей. В апреле того же года военным была передана первая партия техники. В начале 2018 года ряд СМИ, включая американскую The New York Times, озвучил информацию о выявленных у части поставленных в армию санитарных "Богдан-2251" технических неисправностей. Согласно выводам специально созданной производителем комиссии, причиной неисправности стал выход из строя топливной системы из-за использования некачественного топлива, а также нарушения условий эксплуатации или регламента сервисного обслуживания. Между тем корпорация "Богдан" совместно с заказчиком приняла решение о подготовке мероприятий по модернизации санитарного "Богдан-2251" для нужд медслужбы ВСУ.

В июле 2018 года корпорация "Богдан" сообщила о завершении в сотрудничестве с военными медиками доработки санитарных автомобилей по заказу Минобороны и готовящейся поставке партии обновленных "Богдан-2251" в зону проведения Операции объединенных сил (ООС).

В сентябре корпорация сообщила о поставке в армию в августе в рамках ГОЗ очередной партии обновленной санитарной автотехники в количестве более 50 ед.

Согласно ранее озвученным данным украинского военного ведомства, закупки по ГОЗ "Богдан-2251" для ВСУ в 2017 году позволили повысить укомплектованность армии санитарно-эвакуационной техникой более чем на 20%.

Корпорация "Богдан" создана в 2005 году. Имеет сборочные автомобильные заводы в Черкассах и Луцке, мощности которых позволяют производить ежегодно до 150 тыс. легковых автомобилей, до 9 тыс. автобусов и троллейбусов, а также около 15 тыс. грузовых и специальных автомобилей.

В новых условиях корпорация "Богдан" активно продвигает на рынок специальную, включая санитарную, автотехнику для военных заказчиков.