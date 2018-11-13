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Прокуратура объявила о подозрении трем чиновникам «Киевавтодора», которые подозреваются в присвоении миллионов.
12:13 13.11.2018 |
Прокуратура Киева объявила о подозрении в совершении преступления трем должностным лицам "Киевавтодора", которые в прошлом году с привлечением фиктивных предприятий для участия в проведении тендера завладели средствами городского бюджета в сумме 8,3 млн гривен.
"Во время обысков в коммунальных учреждениях и по месту жительства фигурантов дела изъяты черновые записи, компьютерная техника и фиктивная документация, подтверждающая совершение противоправных финансово-хозяйственных операций по хищению бюджетных средств", - говорится в сообщении.
"Сейчас всем подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Согласно закону такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сезонный план ремонта дорог выполнен на 80%.
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