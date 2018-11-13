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ГП Антонов в 30 раз увеличило прибыль
13:52 13.11.2018 |
За январь-сентябрь 2018-го прибыль предприятия по украинским стандартам бухгалтерского учета выросла до 848,21 млн грн
ГП Антонов по итогам работы в январе-сентябре 2018 года увеличило чистую прибыль по украинским стандартам бухгалтерского учета (УСБУ) в 29,5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 848,21 млн грн. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина на предприятии.
По данным агентства, чистый доход госпредприятия по итогам девяти месяцев текущего года вырос на 44,68% - до 5,4 млрд грн.
Отмечается, что в период с января по июнь 2018-го чистая прибыль ГП Антонов составила 563,9 млн грн, что в 24,8 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Чистый доход предприятия в первом полугодии возрос на 49,6% - до 3,3 млрд грн.
Как заявили на предприятии, увеличение финансовых показателей за отчетный период 2018 года обусловлено несколькими факторами. В частности ростом заказов и увеличением доходов от услуг нерегулярных авиаперевозок Авиалинии Антонов, увеличением объема серийного производства запчастей для авиатехники, а также ростом выполнения Научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.
Напомним, в 2017 году чистая прибыль Антонова по УСБУ составила 330,2 млн грн, чистый доход – 6,05 млрд грн.
По итогам работы в 2017 году ГП "Антонов" увеличило чистую прибыль по УСБУ в 1,9 раза в сравнении с 2016 годом - до 330,22 млн грн, его чистый доход по итогам года возрос на 66,4% - до 6 млрд 052 млн грн.
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