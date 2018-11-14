«Запорожсталь» за 10 месяцев нарастила налоговые отчисления на 29%

Запорожский металлургический комбинат " Запорожсталь ", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, в январе-октябре текущего года направил в бюджеты всех уровней около 3,2 млрд грн, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 29%, или 716 млн грн.





Согласно сообщению на корпоративном сайте в понедельник, существенному увеличению налоговых отчислений способствовал рост зарплаты на предприятии в 2017 и 2018 годах.

При этом уточняется, что в октябре 2018 года средняя зарплата на "Запорожстали" составила 18613 грн, что более чем в два раза выше средней по Запорожской области (8866 грн).

В пресс-релизе подчеркивается, что "Запорожсталь" сохраняет лидирующие позиции как крупнейший налогоплательщик региона, по версии Государственной фискальной службы. За 10 месяцев 2018 года в местные бюджеты комбинат направил более 574 млн грн (за аналогичный период в прошлом году комбинат перечислил 505 млн грн).

В 2017 году комбинат направил в бюджеты всех уровней более 3,2 млрд грн налогов и сборов.

"Запорожсталь" - одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".