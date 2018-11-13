«ДТЭК» за 9 месяцев увеличил импорт угля почти в 1,5 раза

Группа " ДТЭК " в январе-сентябре 2018 года нарастила импорт угля на 47,6% (636 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 млн 971,1 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе компании.

Предприятия энергохолдинга "ДТЭК" за девять месяцев снизили добычу рядового угля на 4,9% (1 млн 24,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 19 млн 987,3 тыс. тонн.

В частности, добыча углей марок "Г" и "ДГ" (Украина) по итогам января-сентября-2018 возросла на 4,6% (771,6 тыс. тонн) - до 17 млн 711,7 тыс. тонн. Добыча марок "А" и "Т" (Украина) не осуществлялась, тогда как в январе-сентябре 2017 года она составила 1 млн 879,2 тыс. тонн. Добыча угля ш/у "Обуховская" увеличилась на 3,8% (83,5 тыс. тонн) - до 2 млн 275,6 тыс. тонн.

Выпуск концентрата сократился на 14,6% (1 млн 532,7 тыс. тонн) - до 8 млн 995,2 тыс. тонн. В т.ч. выпуск на сторонних обогатительных фабриках сократился на 20% (225,7 тыс. тонн) - до 902,7 тыс. тонн, тогда как на ш/у "Обуховская" увеличился на 6,1% (81,7 тыс. тонн) - до 1 млн 420,8 тыс. тонн.

Компания также сообщает, что с учетом трейдинговых операций за пределами Украины, уменьшила экспорт угля на 40,8% (237,5 тыс. тонн) - до 344,5 тыс. тонн. Все экспортные операции осуществляет из ресурса ШУ "Обуховская". Снижение обусловлено необходимостью нарастить поставки на украинский рынок, чтобы минимизировать дефицит антрацита, возникший в связи с прекращением добычи этой марки угля на НКТ.

Объем поставок угля промышленным потребителям в Украине (помимо компаний энергохолдинга) за девять месяцев составил 1,32 млн тонн, что на 14% меньше показателя января-сентября-2017.

Отпуск электроэнергии ДТЭК по итогам января-сентября-2018 снизился на 6,5% (1,735 млрд кВт-ч) - до 25 млрд 122,7 млн кВт-ч. В т.ч. отпуск э/э возобновляемыми источниками ДТЭК возрос на 7% (31,2 млн кВт-ч) - до 477,3 млн кВт-ч.

Передача электроэнергии по сетям за указанный период возросла на 1,4% (438,3 млн кВт-ч) - до 32 млрд 225,5 млн кВт-ч.

Экспорт ДТЭК украинской электроэнергии возрос на 6,7% (271,8 млн кВт-ч) - до 4 млрд 312,3 млн кВт-ч (95,5% общего экспорта страной за этот период - ИФ).

Добыча природного газа возросла на 0,4% (4,6 млн куб. м) - до 1 млрд 244,4 млн куб. м, тогда как газового конденсата снизилась на 7,9% (3,3 тыс. тонн) - до 38,1 тыс. тонн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.





