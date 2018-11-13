ERV за 9 мес. 20189 г. увеличила количество застрахованных туристов на 32,5%, страховые платежи на 41%

Компания " Европейское туристическое страхование " (ERV, Киев) в январе-сентябре 2018 году увеличила количество застрахованных туристов на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 903 тыс. туристов.





Как сообщается на сайте страховщика, общая сумма собранных премий за этот период в 2018 возросла почти на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2017 году и составила 169 млн грн, тогда как за девять месяцев 2017 году компания собрала премий на сумму 119 млн грн.

Количество страховых событий c туристами увеличилось на 34% по сравнению с 2017 годом. Всего за девять месяцев 2018 года компания зарегистрировала 11,886 тыс. страховых случаев. Из них 85 случаев произошли в Украине, на общую сумму 66,258 млн грн, в 2017-м – 45,6 млн грн.

Больше половины обращений о страховых событиях поступило в компанию из Турции и Египта (61%). Заявления о страховых событиях с туристами в Украине поступали преимущественно из Ивано-Франковской области, из Одессы, Николаева и Херсона.

Компания отмечает, что в 95% случаев туристы нуждались в амбулаторной помощи. Средняя стоимость амбулаторного случая за границей составила EUR120. В 5% случаев туристам понадобилось неотложное стационарное лечение, средняя стоимость которого составила EUR2,9 тыс. Также ERV было урегулировано 17 случаев, в которых потребовалась организация и оплата медицинской эвакуации и репатриации туристов. Средняя стоимость таких услуг для компании составила EUR3,7 тыс.

Кроме того, в течение девяти месяцев 27 туристов обратились в ERV по поводу проблем с багажом. Общая сумма убытка по этим обращениям составила 136 тыс. грн.

За этот же период ERV получила 201 заявление о финансовых потерях, связанных с прерыванием или отменой запланированного путешествия. Наиболее частыми причинами для отмены или прерывания поездки были: заболевания самих застрахованных или их близких родственников, запрет на въезд в страну, отказы в выдаче визы, ДТП. Общая сумма компенсаций по этим случаям составила 3,118 млн грн.

Как сообщалось, в апреле этого года ERGO Group AG объявила о продаже своей украинской компании "Европейское туристическое страхование" страховой группе Euroins (EIG). И 1 октября 2018 года украинская страховая компания ERV официально сменила акционеров. В связи с чем, сменился и состав наблюдательного совета. В него вошли представители Акционерного общества "Евроинс Иншуранс Групп".

Компания сохранила за собой название "Европейское туристическое страхование" и осталась в составе Международной Группы Туристического Страхования ETIG. Правление и вся команда остались работать в том же составе. Продолжено сотрудничество с ассистирующей компанией Группы ERGO — Euro-Center Holding.

ERV Украина по-прежнему остается специализированной компанией по туристическому страхованию в Украине Компания надеется что в 2018 году, впервые за 12 лет своей работы на страховом рынке Украины, застрахует более 1 млн туристов.