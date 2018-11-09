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За 9 месяцев банк "Пивденный" увеличил прибыль в 3,2 раза до 186,1 млн гривен
07:41 09.11.2018 |
В январе-сентябре банк "Пивденный" (Одесса) увеличил чистую прибыль в 3,2 раза до 186,065 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (58,358 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
В 1-м квартале прибыль банка составила 52,4 млн гривен, во 2-м квартале - 64,9 млн гривен, в 3-м квартале - 68,8 млн гривен.
2017 год банк закончил с прибылью 51,9 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, банк "Пивденный" основан в 1993 году в Одессе, является универсальным банком, развивающим направления корпоративного, малого и среднего, а также розничного бизнеса.
Крупнейшими акционерами банка являются Марк Беккер (19,15%), Юрий Родин (18,7%), Алла Ванецьянц (11,24%).
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|25 429,1
|24 999,7
|-1,7
|Кредиты клиентам
|15 855,1
|16 620,9
|4,8
|Средства клиентов
|16 638,4
|16 785,5
|0,9
|Всего капитала
|2 272
|2 452,3
|7,9
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