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За 9 месяцев ING Bank (Украина) увеличил прибыль в 3 раза до 311,6 млн гривен
13:02 08.11.2018 |
В январе-сентябре ING Bank (Украина) увеличил чистую прибыль в 3 раза до 311,638 млн гривен, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (100,960 млн гривен).
Об этом говорится в финотчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал ING Bank (Украина) закончил с прибылью 91,597 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 122,297 млн гривен, 3-й квартал - с прибылью 97,744 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, ING Bank (Украина) является публичным акционерным обществом, 100% его акций принадлежит ING Bank N.V. (Нидерланды).
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|9 971,2
|10 927,9
|9,6
|Кредиты клиентам
|7 118,9
|7 091,6
|-0,4
|Средства клиентов
|5 238,9
|6 957,6
|32,8
|Всего капитала
|3 753,1
|3 887,6
|3,6
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