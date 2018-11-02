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В Кабмине решение суда по «Укрэнерго» назвали угрозой для корпоратизации
17:23 02.11.2018 |
Решение Хозяйственного суда Киева, который вчера принял решение в пользу Министерства энергетики и угольной промышленности в споре с "Укрэнерго", является угрозой для корпоратизации компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра Кабинета министров Александра Саенко в Facebook.
В частности, Саенко считает, что решение, которым контроль над "Укрэнерго" фактически остается за министерской комиссией, несет существенные угрозы и создает риски на пути к корпоратизации компании. Он также отметил, что это может затормозить реформу рынка электроэнергии.
Саенко также напомнил, что наблюдательный совет для "Укрэнерго" был сформирован с учетом лучших корпоративных практик, а в его состав вошли лучшие управленцы, которые имеют успешный опыт управления операторами электросетей.
В Кабмине решение суда по "Укрэнерго"; назвали угрозой для корпоратизации
Напомним, ранее сообщалось, что Хозяйственный суд принял решение в пользу Минэнергоугля в споре с "Укрэнерго". В компании считают решение о передаче комиссии полномочий по управлению незаконным, и она не имеет полномочий по управлению "Укрэнерго".
18 октября комиссия, которую возглавляет замминистра энергетики Михаил Близнюк, не утвердила акт оценки имущества "Укрэнерго", после чего министерство передало ей управление над компанией.
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