Решение Хозяйственного суда Киева, который вчера принял решение в пользу Министерства энергетики и угольной промышленности в споре с "Укрэнерго", является угрозой для корпоратизации компании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра Кабинета министров Александра Саенко в Facebook.

В частности, Саенко считает, что решение, которым контроль над "Укрэнерго" фактически остается за министерской комиссией, несет существенные угрозы и создает риски на пути к корпоратизации компании. Он также отметил, что это может затормозить реформу рынка электроэнергии.

Саенко также напомнил, что наблюдательный совет для "Укрэнерго" был сформирован с учетом лучших корпоративных практик, а в его состав вошли лучшие управленцы, которые имеют успешный опыт управления операторами электросетей.

В Кабмине решение суда по "Укрэнерго"; назвали угрозой для корпоратизации

Напомним, ранее сообщалось, что Хозяйственный суд принял решение в пользу Минэнергоугля в споре с "Укрэнерго". В компании считают решение о передаче комиссии полномочий по управлению незаконным, и она не имеет полномочий по управлению "Укрэнерго".

18 октября комиссия, которую возглавляет замминистра энергетики Михаил Близнюк, не утвердила акт оценки имущества "Укрэнерго", после чего министерство передало ей управление над компанией.