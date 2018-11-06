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За 9 месяцев ПУМБ увеличил прибыль в 2 раза до 1,5 млрд гривен
13:37 06.11.2018 |
В январе-сентябре Первый украинский международный банк (ПУМБ) увеличил прибыль в 2 раза до 1 457,646 млн гривен по сравнению с результатом прошлого года в 764,187 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные финотчета банка, передают Українські Новини.
1-й квартал ПУМБ закончил с прибылью 488,5 млн гривен, 2-й – с прибылью 514 млн гривен, 3-й квартал – с прибылью более 455 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, 92,24% ПУМБа владеет компания "СКМ Финанс".
"СКМ Финанс" является дочерней компанией System Capital Management и специализируется на управлении финансовыми институтами.
Основные показатели работы банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|46 532,3
|52 089,9
|11,9
|Кредиты клиентам
|25 495,6
|26 494,9
|3,9
|Средства клиентов
|37 194,3
|43 417,1
|16,7
|Всего капитала
|4 873,3
|6 094,3
|25,1
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