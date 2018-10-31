Верховный суд отказал адвокату «Укрнафты» в претензиях на сайт Oіlnews

Верховный суд Украины 17 октября вынес окончательное решение по иску обслуживающего «Укрнафту» адвоката Олега Олешко, который пытался зарегистрировать на себя доменное имя сайта Oіlnews. Текст решения обнародован 24 октября.

«Верховный суд, рассмотрев материалы дела и проверив доводы кассационной жалобы, пришел к выводу, что жалоба удовлетворению не подлежит. Суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований Особа_4 (Олег Олешко, - enkorr)», - говорится в решении суда.

Попытки Олешко установить контроль над доменным именем oіlnews.com.ua начались в марте 2016 г. Изначально он обратился к регистратору доменных имен компании «Ник.ЮЭЙ» с требованием зарегистрировать на него сайт Oіlnews и получил отказ, поскольку этот домен занят с 26 февраля 2010 г. и имел законных владельцев. После этого Олешко обратился в суд.

Коллегий судей Верховного суда подтвердила, что на момент обращения Олешко к регистратору «Ник.ЮЭЙ» сайт Oіlnews функционировал в соответствии с украинским законодательством и адвокат Олешко не имел никаких законных оснований требовать перерегистрации занятого домена на свое имя.

Решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Свой иск Олешко мотивировал желанием «прекратить распространение на сайте OіlNews недостоверной информации». Публикация документов, подтверждающих злоупотребления менеджмента «Укрнафты», вызывала у Олешко «обоснованное беспокойство, относительно использования распространенной через сайт oіlnews.com.ua незаконно добытой конфиденциальной информации страной агрессором». К тому же он заявил, что «является адвокатом и стремится делиться приобретенным опытом, освещать результаты своей работы, в частности, через веб-сайт в сети Интернет».

Авторский коллектив сайта OіlNews объясняет претензии Олешко профессиональной работой журналистов по освещению деятельности менеджмента «Укрнафты», в результате которой в 2015 году из полугосударственной компании были выведены более 15 млрд грн в пользу группы «Приват». Факты, изложенные в расследовании директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна позже в полной мере подтвердились расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины и аудиторами «Укрнафты». Ключевую роль в этом сыграли ставленники группы «Приват» в «Укрнафте» Владимир Пустоваров, Алексей Кущ, Анатолий Таранец и глава юридического управления Вячеслав Карташов, который непосредственно курирует деятельность Олега Олешко.

Судебный процесс длился два с половиной года. Олешко подал иск в Шевченковский райсуд Киева в июне 2016 г. Спустя год, 22 июня 2017 г., суд первой инстанции этот иск удовлетворил. В октябре 2017 г. Апелляционный суд Киева признал такое решение незаконным, а претензии адвоката необоснованными.

Олешко продолжил попытки в судебном порядке установить контроль над доменным именем и дело в апреле 2018 г. поступило на рассмотрение в Верховный суд Украины.

Напомним, осенью 2017 г. сайт OіlNews был переименован в Enkorr. Идея сделать новый, более масштабный энергетический ресурс появилась задолго до этого, а попытки группы «Приват» и ее юристов в судебном порядке заполучить доменное имя oіlnews.com.ua и торговую марку сайта, лишь ускорили процесс трансформации.

1 марта 2018 полиция открыла уголовное дело и начала досудебное расследование в отношении Сергея Куюна и «Консалтинговой группы А-95» по статье 192 Криминального кодекса (нанесение имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверием).

В деле фигурируют те же документы, которые были задействованы в процессе атаки на сайт oіlnews.cоm.ua и логотип OіlNews.

Переход от гражданско-правового спора вокруг сайта OіlNews в криминальную плоскость состоялся после серии публикаций С.Куюна в еженедельнике «Зеркало недели. Украина» об неудовлетворительных производственно-финансовых результатах «Укрнафты» в 2017 г., а также ряда публикаций на сайте enkorr о новых схемах вывода средств из «Укрнафты», в частности путем давальческой переработки природного газа на ПАО «Днепразот», принадлежащему группе «Приват».