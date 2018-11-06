«Центрэнерго» за 9 мес. сократило чистую прибыль в 4,2 раза

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" в январе-сентябре 2018 года сократила чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2 млрд 094,334 млн грн) – до 489,508 млн грн.





Согласно финансовой отчетности, обнародованной на сайте компании, значительное сокращение показателя обусловлено падением валовой рентабельности до 5,9% с 31,4%. В частности, чистый доход от реализации продукции за отчетный период увеличился на 39,4% – до 11 млрд 349,079 млн грн, тогда как валовая прибыль сократилась в 3,7 раза – с 2 млрд 556,042 млн грн до 674, 158 млн грн.

В третьем квартале этого года чистая прибыль "Центрэнерго" упала на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 50,241 млн грн, чистый доход увеличился на 60,3% – до 3 млрд 375,107 млн грн, валовая прибыль уменьшилась на 32% – 39,623 млн грн.

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" по итогам 2017 года увеличило чистую прибыль в 4,9 раза (на 1 млрд 504,196 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 891,063 млн грн. Компания в четвертом квартале 2017 года понесла существенные прочие операционные расходы, в связи с чем прибыль по итогам года сократилась на 203,271 млн грн.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.

Государству принадлежит 78,3% акций общества.

Как сообщалось, ФГИ объявил конкурс по приватизации "Центрэнерго", продажа акций назначена на 11:00 13 декабря 2018 года.