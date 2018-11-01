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За 9 месяцев Креди Агриколь Банк увеличил прибыль на 39% до 1,2 млрд гривен
10:47 01.11.2018 |
В январе-сентябре Креди Агриколь Банк увеличил чистую прибыль на 39% до 1 185,305 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (852,820 млн гривен).
Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.
1-й квартал Креди Агриколь Банк закончил с прибылью 439,944 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 349,311 млн гривен, 3-й кваратл - с прибылью 396,1 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, Креди Агриколь Банк работает на финансовом рынке Украины с 1993 года, его собственником является французская финансовая группа Credit Agricole Group.
Основные показатели деятельности банка:
|Показатель, млн гривен
|01.01.2018
|01.10.2018
|Изменение, %
|Активы
|30 945,0
|35 434,3
|14,5
|Кредиты клиентам
|19 393,2
|23 174,5
|19,5
|Средства клиентов
|26 064,3
|29 903,4
|14,7
|Всего капитала
|3 264,0
|3 926,8
|20,3
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