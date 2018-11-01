За 9 месяцев Креди Агриколь Банк увеличил прибыль на 39% до 1,2 млрд гривен

В январе-сентябре Креди Агриколь Банк увеличил чистую прибыль на 39% до 1 185,305 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (852,820 млн гривен).

Об этом говорится в финансовом отчете банка, передают Українські Новини.

1-й квартал Креди Агриколь Банк закончил с прибылью 439,944 млн гривен, 2-й квартал - с прибылью 349,311 млн гривен, 3-й кваратл - с прибылью 396,1 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Креди Агриколь Банк работает на финансовом рынке Украины с 1993 года, его собственником является французская финансовая группа Credit Agricole Group.

Основные показатели деятельности банка: