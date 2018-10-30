«Укрэнерго» назначило комплаенс-офицера

Комплаенс-офицером госпредприятия НЭК «Укрэнерго», которое не так давно завершило первый этап проекта по формированию комплаенс-политики, стал Глеб Бакалов, ранее занимавший аналогичную должность в украинском подразделении АХА Group - СК «АХА Страхование».

Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«23 октября по результатам публичного открытого конкурсного отбора был назначен комплаенс-офицер ГП «НЭК «Укрэнерго» - Уполномоченный по реализации антикоррупционной программы. Конкурсный отбор был организован предварительно отобранной компанией по подбору руководителей высшего звена (Odgers Berndtson Ukraine) с привлечением независимых наблюдателей», - отмечено в сообщении НЭК.

Его ключевой задачей на данной должности является совершенствование системы управления комплаенс-рисками, внедрение системы внутреннего контроля за соблюдением антикорркупционной политики, бизнес-этики, конфликта интересов, защиты персональных данных.

Комплаенс-инструмент корпоративного управления и контроля, который позволяет предупредить и нивелировать риски, связанные с коррупцией, конфликтом интересов, несоответствия стандартам, нормативам или нарушениям законодательства.