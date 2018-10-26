ФГИ решил провести конкурс по продаже госпакета акций «Центрэнерго» 13 декабря

Фонд государственного имущества (ФГИ) принял решение провести 13 декабря конкурс по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 78,289% уставного капитала.

Об этом исполняющий обязанности председателя ФГИ Виталий Трубаров написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Дата продажи первого объекта большой приватизации 2018 определена. 13 декабря в 11:00 состоится конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго", - отметил он.

Соответствующее решение приняла комиссия по продаже "Центрэнерго".

По словам Трубарова, 29 октября в "Вестнике Приватизации" будет опубликовано информационное сообщение о проведении конкурса с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

Отмечается, что у инвестора есть 45 дней на ознакомления с работой и финансовыми показателями предприятия и на подготовку всех необходимых документов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Трубаров заявил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс по продаже государственного пакета акций "Центрэнерго".

Стартовая цена составляет 5 984,992 млн гривен.

Покупатель обязан сохранить установленную мощность каждой теплоэлектростанции компании на уровне, не меньшем, чем тот, который существовал до приобретения; соблюдать лицензионные условия в сфере электроэнергетики, производства и транспортировки; предоставлять приоритет углю, который добывается на подконтрольной территории; иметь гарантированный запас угля на складах и резервного топлива для обеспечения операционной безопасности поставок.

3 октября Кабмин утвердил условия продажи 78,3% "Центрэнерго" с начальной ценой 5,98 млрд гривен.

Ранее Кабинет Министров утвердил график подготовки к приватизации и проведения конкурса по продаже 78,3% акций "Центрэнерго", согласно которому конкурс по продаже госпакета акций компании планировался на конец ноября.

Советником для приватизации "Центрэнерго" является польский филиал компании Ernst & Young.

В 2017 году "Центрэнерго" увеличила прибыль в 5 раз до 1,9 млрд гривен, увеличив чистый доход на 2,1% до 10,92 млрд гривен.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.

78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.