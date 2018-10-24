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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Укргазбанк привлек у НБУ рефинансирование на 3 млрд грн

 

Укргазбанк получил 3 млрд грн на срок 84 дня, сообщает FinClub.

В залог госбанк передал пул активов, состав которых не разглашается.

Речь идет о кредите рефинансирования, полученном по итогам тендера 19 октября.

Это рефинансирование получено накануне очередного решения НБУ по учетной ставке: если 25 октября НБУ повысит учетную ставку, повысится и ставка рефинансирования по новым кредитам НБУ. Рынок сейчас вступил в период дорогих ресурсов.

Последний раз столь крупное рефинансирование получал государственный Укрэксимбанк: 21 сентября он получил от НБУ 2,9 млрд грн на 84 дня под 20% годовых.

В 2018 году рефинансирование НБУ на срок свыше 30 дней получали пять банков: ПриватБанк получил 2,3 млрд грн 10 января, Альфа-Банк - 835 млн грн 23 августа, как и 480 млн грн у банка "Пивденный", также 2,9 млрд грн у Укрэксимбанка и 3 млрд грн у Укргазбанка.

ПриватБанк, Альфа-Банк и Укрэксимбанк брали рефинансирование под залог ОВГЗ, а банк "Пивденный" - иностранной валюты.
По материалам: finclub.net
 

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