«Укртрансгаз» просит НКРЭКУ проверить несанкционированный отбор газа 32 операторами

АО "Укртрансгаз" обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой проверить 32 операторов газораспределительных сетей (ГРС) на предмет несанкционированного отбора газа.

Как уточнили в пресс-службе компании, по состоянию на конец сентября накопленный долг за несанкционированный отбор газа ГРС для собственных производственно-технических расходов достиг почти 26 млрд грн, 65% из них (17 млрд грн) приходится на предприятия, входящие в группу "Региональная газовая компания".

"Операторы ГРС продолжают несанкционированно и безвозмездно отбирать газ на собственные производственно-технические расходы, в то время как "Укртрансгаз" вынужден закупать необходимые объемы газа для поддержания ГТС в рабочем состоянии по рыночным ценам, инвестируя собственные средства", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, направленное комиссии заявление о проверке касается следующих операторов: "Винницагаз", "Днипрогаз", "Днепропетровскгаз", "Донецкоблгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Кировоградгаз", "Коростышевгаз", "Кременчукгаз", "Криворожгаз".

Кроме того, в перечень операторов просьба о проверке "Лубнигаз", "Луганскгаз", "Львовгаз", "Николаевгаз", "Одессагаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Тернопильгаз", "Тернопольгоргаз", "Тисменицагаз", "Уманьгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Херсонгаз", "Хмельницкгаз", "Черкассыгаз", "Черновцыгаз", "Черниговгаз", "Волыньгаз".

"Укртрансгаз просит регулятора осуществить внеплановые выездные проверки указанных предприятий и сообщить о результатах рассмотрения заявлений", - отметили в компании.