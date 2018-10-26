«Укртранснафта» полностью завершила прием своей нефти с НПЗ группы «Приват»

АО "Укртранснафта" в понедельник вечером завершила прием последних тонн принадлежащей ей нефти из хранилищ "Нафтохимик Прикарпаття" (Надвирнянский НПЗ), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель генерального директора компании Андрей Пасишник.

По его словам, это был последний из трех НПЗ, на которых с апреля 2014 года хранилось 385,5 тыс. тонн нефти компании, после ее выкачки из нефтепроводов "Укртранснафты" весной 2014-го.

"Возврат нефти осуществлялся только после подтверждения по качеству и количеству независимыми международными сюрвейерскими компаниями "Инспекторат" и "Сейболт", - отметил он.

Ставка за хранение нефти, согласно утвержденных судами мировых соглашений, составила 3,08 грн/тонна (с НДС) вместо 9,6 грн/тонна (с НДС), которые в суде пытались взыскать с "Укртранснафты".

А.Пасишник уточнил, что часть возвращенной нефти в объеме 194,7 тыс. тонн по решению акционера была реализована на биржевых торгах по рыночной цене. При этом менеджмент компании направил на согласование наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" предложение реализовать свыше указанных 194,7 тыс. тонн.

"Нафтохимик Прикарпаття" заявлял в суде к взысканию 514,212 млн грн за хранение, "Укртранснафтой" оплачено - 348,103 млн грн, "Укртатнафта" - 2 млрд 198,145 млн грн, оплачено - 519,019 млн грн, НПК "Галичина" - 175,756 млн грн, оплачено - 48,069 млн грн.

Кроме того, в подписанных мировых соглашениях НПЗ подтвердили отсутствие претензий к "Укртранснафте" по взысканию судебных расходов.

"Вместо предъявленных "Укртранснафте" тремя НПЗ исковых требований на 2,888 млрд грн фактически оплачено, согласно судебных решениям, 0,915 млрд грн. Разница между исковыми требованиями заводов и фактически оплаченными средствами составляет 1,973 млрд грн", - подчеркнул А.Пасишник.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы страны.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.