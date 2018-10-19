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АМКУ разрешил Тигипко приобрести более 50% «Кузницы на Рыбальском» через кипрскую «Евинз Лимитед»
15:39 19.10.2018 |
Антимонопольный комитет разрешил Сергею Тигипко приобрести более 50% акций судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" (Киев) через компанию "Евинз Лимитед".
Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українськi Новини.
"Предоставлено разрешение физическому лицу - гражданину Украины [опосредованно через компанию "Евинз Лимитед" (Никосия, Кипр)] на приобретение акций ЗАО "Завод "Кузница на Рыбальском" (Киев, Украина.), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - сказано в нем.
Заявление от Тигипко поступило в АМКУ 26 сентября.
Разрешение на покупку предприятия было предоставлено на заседании комитета 18 октября.
Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году по сравнению с 2016 годом судостроительный завод "Кузница на Рыбальском" увеличил прибыль в 2,2 раза, или на 10,123 млн гривен до 18,621 млн гривен, при этом увеличив чистый доход в 6,6 раза, или на 658,1 млн гривен до 776,2 млн гривен.
В августе "Кузница на Рыбальском" (Киев) передала ряд своих мощностей своей дочерней компании "Строй-Реновация" (Киев).
В конце марта 2017 года акционеры судостроительного завода "Ленинская кузница" на общем собрании решили переименовать предприятие в "Завод "Кузница на Рыбальском" и сменить форму собственности с публичного акционерного общества (ПАО) на частное акционерное общество (ЧАО).
Предприятие специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
49% акций предприятия принадлежит Закрытому недиверсифицированному корпоративному инвестиционному фонду "Прайм Эссетс Кэпитал" (Киев).
49% акций предприятия опосредованно владеет Петр Порошенко (через ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал"), еще 49% акций опосредованно контролируется Игорем Кононенко (через ЗНКИФ "Вик").
Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС.
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