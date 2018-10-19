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Насалик подписал приказ о назначении членов набсовета «Укрэнерго»
13:40 19.10.2018 |
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подписал приказ о назначении членов наблюдательного совета госпредприятия "НЭК "Укрэнерго".
Электронная копия приказа №520 от 19 октября 2018 года размещена на странице министерства в соцсети "Фейсбук".
Как сообщалось, в состав НС "Укрэнерго" вошли экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, экс-президент и исполнительный директор Energinet (Дания) Педер Андреасен, исполнительный директор французской Академии технологий, имеющий опыт работы в EDF, Elf Aquitaine, Total и комиссии по атомной энергии Франции Оливье Апперт, соучредитель и директор DFC Economics (Италия), имеющий опыт работы в операторе магистральных сетей TERNA Rete Elettrica Nazionale и Enel Луиджи де Франциски.
Государство в набсовете НЭК будут представлять заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир, государственный секретарь Министерства энергетики и угольной промышленности Максим Немчинов и советник вице-премьера Александр Поплавский.
Согласно уставу компании, наблюдательный совет согласовывает стратегию ее развития, годовой финансовый план, контролирует финансово-хозяйственную деятельность, утверждает положения о регулировании деятельности предприятия, принимает решение о выпуске и размещении ценных бумаг (кроме акций), выбирает независимых и внутренних аудиторов и оценщика имущества, формирует основы корпоративной и социальной ответственности предприятия, а также его антикоррупционную политику.
"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.
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