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Полномочия по управлению НЭК «Укрэнерго» перешли к главе комиссии по реорганизации - Минэнергоугля
08:16 19.10.2018 |
Комиссия по реорганизации НЭК "Укрэнерго", которую с 9 октября возглавляет заместитель министра энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк, "с целью качественного завершения процесса реорганизации" приняла решение о переходе полномочий по управлению НЭК к председателю комиссии, сообщило Минэнергоугля в четверг.
Согласно сообщению, комиссия по реорганизации НЭК "Укрэнерго" не смогла на заседании утвердить акт оценки имущества из-за существенных расхождений и недочетов в документах, предоставленных компанией.
По данным Минэнергоугля, новой датой оценки комиссия определила 31 октября.
"Укрэнерго" с начала октября 2015 года возглавлял в статусе врио Всеволод Ковальчук. Первоначально главой сформированной в начале декабря прошлого года комиссии по реорганизации НЭКУ "Укрэнерго" путем преобразования в ЧАО была назначена директор департамента электроэнергетического комплекса и угольной промышленности Минэнергоугля Ольга Буславец.
Кабинет министров назначил М.Близнюка замминистра 12 сентября 2018 года. Ранее он был заместителем главы правления АО "Укртрансгаз", отвечал за государственные закупки.
Как сообщалось, Кабмин одобрил преобразование госпредприятия "НЭК "Укрэнерго" в ЧАО, 100% акций которого принадлежат государству, в конце ноября 2017 года. Согласно принятому распоряжению, все находящееся на балансе ГП имущество, которое обеспечивает целостность объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины, диспетчерское управление, магистральные и межгосударственные сети, закрепляются за ЧАО и не подлежат отчуждению.
Это дало старт процессу корпоратизации компании, которая в свою очередь является одной из двух ключевых предпосылок сертификации оператора системы передачи, вместе с анбандлингом по собственности (передача "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" от Минэнергоугля к другому центральному органу исполнительной власти).
В начале сентября В.Ковальчук заявил, что "Укрэнерго" выходит на завершающий этап корпоратизации, и окончание этого процесса ожидается ориентировочно в середине ноября.
В начале октября Кабмин утвердил семь членов набсовета "Укрэнерго", из которых четверо - независимые: экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, экс-президент и исполнительный директор Energinet (Дания) Педер Андреасен, исполнительный директор французской Академии технологий с опытом работы в EDF, Elf Aquitaine, Total Оливье Апперт и соучредитель и директор DFC Economics (Италия) с опытом работы в операторе магистральных сетей TERNA Rete Elettrica Nazionale и Enel Луиджи де Франциски.
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