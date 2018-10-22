Группа «ТАС» покупает участок 0,5 га под гостиницу в центре Киева

Группа "ТАС" Сергея Тигипко получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на приобретение участка площадью 0,44 га по ул.Большая Васильковская, 35-35б-37 в Печерском районе Киева, на котором ранее планировалось строительство гостиничного комплекса.

Согласно сообщению АМКУ, регулятор предоставил разрешение компании Devisal Limited, принадлежащей C.Тигипко, на приобретение акций компании Lifaza Limited (обе - Никосия, Кипр), обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Согласно данным Единого госреестра, Lifaza Limited и ООО "Доминант Альянс" (Киев) владеют долями в 41% и 59% соответственно в уставном капитале ООО "Киев Житло-Инвест Менеджмент". Кроме того, Lifaza Limited является 100% владельцем ООО "Доминант Альянс".

В свою очередь ООО "Киев Житло-Инвест Менеджмент" в 2007 году получило от Киевского совета участок по ул.Большая Васильковская, 35-35б-37 для строительства, эксплуатации и обслуживания гостиничного комплекса с объектами общественного назначения и подземным паркингом.

Факт сделки агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил председатель совета директоров ООО "Группа ТАС " Сергей Попенко в кулуарах украинского банковского форума "Крик" (ранее CIS Bankers) в пятницу.

"Мы планируем реализовать там девелоперский проект. Пока точного плана нет, мы просто приобретаем сам актив. Это очень хороший участок, полгектара земли на Большой Васильковской. Однако он исторически проблемный: должен был застраиваться, потом по разным причинам девелопмент отложился, после чего оказался на рынке, и мы его приобрели", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

С.Попенко не уточнил, что именно компания планирует построить на данном участке, так как сначала намерена разработать несколько вариантов концепций. "Мы в процессе завершения сделки... Будем развивать концепцию, анализ вариантов, выбор лучшей концепции, это какой-то период займет, но сам актив мы приобретаем в группу", - добавил С.Попенко.

Группа "ТАС" основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.