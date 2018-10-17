Trina Solar поставила ДТЭК фотомодули на 123 МВт для СЭС под Никополем

Китайская Trina Solar Limited сообщила о поставке фотоэлектрических модулей общей мощностью 123 МВт для проекта солнечной электростанции, реализуемого крупнейшим в Украине частным энергетическим холдингом ДТЭК.

"Строительство электростанции, подрядчиком которой выступает China Machinery Engineering Corporation (CMEC), планируется завершить в начале 2019 года, а уже в марте объект будет подключён к национальной энергосистеме", - говорится в сообщении китайской компании.

Trina Solar уточняет, что проектная мощность станции, расположенной в окрестностях города Никополь в Днепропетровской области, составляет 246 МВт.

"После окончания строительных и монтажных работ этот объект станет крупнейшей в регионе солнечной фермой, а также самой большой исключительно солнечной электростанцией в Европе", - отмечается в релизе.

Согласно ему объект будет способен вырабатывать 280 млн кВт-ч солнечной энергии в год, что позволит ему войти в тройку ведущих поставщиков подобных энергоресурсов в Европе. СЭС сможет полностью удовлетворять потребности 100 тыс. домохозяйств Украины и позволит сократить выбросы диоксида углерода более чем на 300 тыс. тонн в год, добавляет поставщик панелей.

Основанная в 1997 году Trina Solar - один из ведущих мировых поставщиков комплексных решений для солнечной энергетики. Компания разрабатывает смарт-решения для крупных солнечных электростанций, а также коммерческие и бытовые продукты, системы аккумулирования энергии и фотоэлектрические модули. В 2017 году объём поставок предприятия превысил 9 ГВт. Более 60% от этого числа пришлось на долю зарубежных рынков.

Ранее глава ДТЭК Максим Тимченко оценил стоимость проекта в EUR230 млн. Для обеспечения присоединения солнечной электростанции в Никополе (ООО "Солар-Фарм-1") НЭК "Укрэнерго" планирует реконструировать ОРУ-150 кВ ПС 330 кВ "Никопольская", объявив соответствующий тендер ожидаемой стоимостью до 20,833 млн грн.

Как сообщалось, ДТЭК в 2017 году ввел в эксплуатацию свою первую Трифановскую СЭС мощностью 10 МВт в Херсонской области.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.