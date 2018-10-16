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«Укртрансгаз» подписал контракт с «Зоря-Машпроект» на реконструкцию КС «Яготин» за 2,25 млрд грн
07:41 16.10.2018 |
АО "Укртрансгаз" (УТГ) в среду подписало договор с ГП НПКГ "Зоря-Машпроект" на реконструкцию компрессорной станции (КС) "Яготин" стоимостью 2 млрд 248,05 млн грн (с НДС), говорится в объявлении на Prozorro.
По данным пресс-службы УТГ, проектом реконструкции предусматривается до 2021 года строительство "под ключ" нового компрессорного цеха на промышленной площадке КС "Яготин" с установлением четырех газоперекачивающих агрегатов (ГПА) мощностью 16 МВт каждый, а также строительство необходимой инженерной инфраструктуры.
Как сообщалось, заявки на участие в тендере "Укртрансгаза" на реконструкцию КС "Яготин" ожидаемой стоимостью до 2,466 млрд грн подали три компании: ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение", ГП НПКГ "Зоря-Машпроект" и ЧАО "Строительная ассоциация Интербудмонтаж".
"Укртрансгаз" определил КС "Яготин" одним из приоритетных объектов для модернизации. Эта станция играет ключевую роль в транспортировке газа собственной добычи с газопромышленных управлений "Шебелынкагазвыдобування" и "Полтавагазвыдобування", принимает участие в процессе закачки газа в ПХГ. КС компримирует (сжимает) газ для его дальнейшей транспортировки по магистральным газопроводам "Шебелинка - Диканька - Киев", "Шебелинка - Полтава - Киев", "Ефремовка - Диканька - Киев". Даже при нулевом транзите российского газа через Украину этот объект останется затребованным.
Победитель тендера обязан обеспечить проектно-изыскательные работы, выполнить поставку оборудования, провести строительно-монтажные работы и совместно с заказчиком ввести объект в эксплуатацию.
В "Укртрансгазе" подчеркивают, что применение EPC-контракта позволит не привязываться к конкретному производителю оборудования на этапе тендера, обеспечить расширение конкуренции в рамках проекта. Одним из главных дополнительных критериев оценки является КПД оборудования, предусмотренного в тендерных предложениях участников. Этот параметр характеризует уровень затрат топливного газа на модернизированной КС "Яготин".
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
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