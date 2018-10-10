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Запорожский ЖРК за 8 мес. нарастил добычу железной руды на 3,8%
07:55 10.10.2018 |
Запорожский железорудный комбинат (ЗЖРК, Днепрорудное Запорожской обл.) в январе-августе 2018 года увеличил добычу железной руды на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 2 млн 954,9 тыс. тонн (в январе-августе-2017 - 2 млн 847,8 тыс. тонн).
По данным отдела контроллинга, опубликованным в корпоративной газете "Рабочее слово", несмотря на то, что горнякам в августе удалось перевыполнить план по добыче, этот показатель отстает от намеченного в бизнес-плане на 1,3%.
Отставание от плана обусловлено проведением ремонтов в грузовом стволе №2.
"Не выполнен план и по отгрузке - с января по август включительно потребителям отгружено 2,964 млн тонн железной руды, что составляет 95,1% от необходимого количества", - сообщает отдел контроллинга.
В августе добыто 397,3 тыс. тонн руды с содержанием железа 60,88%, что составляет 103,2% от плана. При этом отмечается, что в августе практически все технико-экономические показатели, предусмотренные бизнес-планом, были выполнены в полном объеме.
"Единственный показатель - отгрузка руды - выполнен на 92,2%. На отечественные и зарубежные металлургические предприятия отгружено 363 тыс. тонн железорудного сырья. Причина отставания не изменилась - нехватка подвижного состава", - констатируется в информации комбината.
Ранее со ссылкой на технического директора комбината Сергея Полторащенко сообщалось, что план на 2018 год - 4,550 млн тонн руды с содержанием железа 60,85%.
ЗЖРК в 2017 году практически сохранил добычу железной руды на уровне 2016 года - 4,503 млн тонн при плане 4,5 млн тонн. Среднее содержание железа в руде составило 61,1% (+0,59% от плана).
ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную агломерационную и мартеновскую железную руду. Реализует продукцию метпредприятиям Словакии, Чехии, Австрии и Польши, а также в Украине - меткомбинату "Запорожсталь".
Основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.
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