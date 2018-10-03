Кабмин утвердил условия продажи 78,3% «Центрэнерго» с начальной ценой 6 млрд гривен

Кабинет Министров утвердил условия продажи государственного пакета акций энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 78,289% уставного капитала или 289 205 117 штук акций с начальной ценой 5 984,992 млн гривен.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина в среду, передают Українськi Новини.

При этом Кабмин поручил ФГИ доработать документ в трехдневный срок.

Согласно ему, покупатель данного пакета акций обязан обеспечить производство, транспортировку и поставку тепло- и электроэнергии, а также обеспечить централизованное водоснабжение и водоотведение согласно лицензионным условиям.

Также он обязан обеспечить полную своевременную выплату в бюджет налогов, сборов, других обязательных платежей и контролировать наличие гарантированных запасов угля на складах ТЭС и резервного топлива для обеспечения операционной безопасности поставок в Объединенную энергетическую систему (ОЕС) Украины.

Кроме того, согласно документу, покупатель должен обеспечить выполнение мероприятий по возможности работы "Центрэнерго" в энергосистеме Континентальной Европы ENTSO-E в соответствии с Планом мероприятий по синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой ENTSO-E.

Документом предусмотрено выполнение в полном объеме условий коллективного договора с учетом положений отраслевого соглашения между Министерством энергетики и угольной промышленности, Фондом государственного имущества, Федерацией работодателей топливно-энергетического комплекса Украины и Профсоюзом работников энергетики и электротехнической промышленности Украины.

При этом должны учитываться выводы экологического аудита, определенные в отчете о проведении такого аудита ООО "Научно-производственное объединение "Экозащита" от 16 мая 2018 года на заказ ФГИ.

Также покупатель обязан направлять в установленный срок дивиденды, начисленные на приобретенный в процессе приватизации пакет акций в госбюджет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров утвердил график подготовки к приватизации и проведения конкурса по продаже 78,3% акций "Центрэнерго", согласно которому конкурс по продаже госпакета акций компании состоится в конце ноября.

Советником для приватизации "Центрэнерго" является польский филиал компании Ernst & Young.

В 2017 году "Центрэнерго" увеличила прибыль в 5 раз до 1,9 млрд гривен, увеличив чистый доход на 2,1% до 10,92 млрд гривен.

В состав "Центрэнерго" входят 3 ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

На ТЭС компании установлены 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а 5 предназначены для использования газомазутного топлива.

78,289% акций компаний принадлежит государству в лице Фонда государственного имущества.